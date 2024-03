Esther Cañadas celebra su cumpleaños con una divertida noche de chicas con Hiba Abouk e Isabel Jiménez

Loading the player...

Esther Cañadas ha demostrado en muchas ocasiones que es muy buena amiga de Hiba Abouk e Isabel Jiménez. No se perdió el último cumpleaños de la actriz en noviembre, y lo pasaron en grande bailando, e incluso las hemos visto desfilar juntas en la Semana de la Moda de Qatar. En cuanto a Isabel Jiménez, la presentadora también está muy unida a la modelo, ¡hasta han compartido vacaciones! Por eso, Hiba e Isabel no podían faltar en la celebración del 47 cumpleaños de Esther, una noche de chicas en la que se divirtieron mucho, tal y como se puede ver en los vídeos que ellas mismas han compartido con sus seguidores. Dale al play y no te lo pierdas.

