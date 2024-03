Así es la 'regla de las dos semanas': el secreto del matrimonio de Robert Downey Jr.

Forman una de las parejas más estables de Hollywood y, en la reciente entrega de los Oscar, demostraron que su complicidad después de dos décadas juntos sigue en su nivel más alto. Robert Downey Jr. se llevó la primera estatuilla de su carrera y su agradecimiento fue para su mujer Susan, con quien se casó en 2005. "Me gustaría dar las gracias a mi veterinaria, es decir, a mi esposa, Susan Downey. Ella me encontró como a una gruñona mascota rescatada y me amó hasta devolverme la vida, por eso estoy aquí, gracias", unas palabras que se hicieron virales y en las que recordó que hubo una etapa de su vida en la que la fama y las adicciones le pasaron factura. Fue gracias al amor como Robert cambió su vida y desde entonces no se han separado.

Pero mantener la llama no es sencillo. Así lo reconoce la propia Susan que descubre una de las claves de su matrimonio con Downey Jr., una regla básica que sigue toda la familia a rajatabla. "Tenemos la regla de las dos semanas, que a veces parece mucho, pero no estamos más de dos semanas sin vernos y sin que la familia esté reunida" comentó la productora en declaraciones a People. "Mantienes la regla básica de las dos semanas y luego dejas de pensar demasiado en el futuro porque gran parte de lo que hacemos es impredecible. Nunca se sabe" apuntó.

La pareja tiene dos hijos Exton, de 12 años, y Avri, de 9, a los que se une Indio, de 30 años, nacido de una relación anterior del artista. "Preferimos ser un circo ambulante cuando podemos" contó Susan. Sus compromisos profesionales, ella es productora por lo que no está tan sujeta a un calendario de rodaje como su marido, le permiten ser más flexible. "La buena noticia es que no estoy frente a una cámara así que como productora tengo más flexibilidad en cuanto a dónde necesito estar". Confesó su admiración por el compromiso con el que su marido afronta cada papel, en los que da lo mejor de sí mismo.

El actor recogió el pasado 10 de marzo la estatuilla en su tercera nominación por su papel en Oppenheimer, la gran triunfadora de la noche. Ya aspiró al Oscar en 1993 con Chaplin y en 2009 con Tropic Thunder. Downey Jr. Fue durante unos años uno de los actores más rebeldes del cine y atravesó diversos problemas de adicción que ha logrado dejar atrás. Reinventado en el superhéroe de Marvel Iron Man, Robert se consolidó en la pasada edición de los Oscar como uno de los actores de la temporada.