El impactante cambio de look de Robert Downey Jr. en el que sus hijos han tenido mucho ver

¿Dónde está frondoso cabello moreno que luce habitualmente y caracteriza a Robert Downey Jr? Que no cunda el pánico. El actor estadounidense de 57 años no se ha quedado sin pelo de la noche a la mañana, aunque lo veamos así de irreconocible en sus últimas apariciones públicas. La razón es muy sencilla y muy fácil de explicar, ya que es algo que suele darse mucho en su profesión. Es decir, que está así por exigencias del guion y no le ha quedado más remedio que someterse a ese impactante cambio de look.

Un rapado al cero en toda regla para su próximo trabajo interpretativo, con el que volverá a la televisión después de casi dos décadas. Se trata de la miniserie The Sympathizer (El Simpatizante) que adapta para HBO la novela del escritor Viet Thanh Nguyen ganadora del premio Pulitzer. Antes de que lo veamos en acción con este interesante proyecto, la estrella de Hollywood se ha dejado ver este fin de semana en público por partida triple.

Entre el pasado viernes y el domingo, ha acudido a diferentes actos y allí dejaba a la mayoría con la boca abierta al ver su nuevo aspecto (con o sin sus clásicas gafas ahumadas puestas). Así ocurría durante el Festival Internacional de Cine de San Francisco (SFFILM), donde iba acompañado por su mujer Susan Downey con la que lleva 17 años casado, al igual que un día antes durante su discurso sobre el escenario en la 37ª edición de la ceremonia anual del Salón de la Fama del Rock & Roll en Los Ángeles, California.

El protagonista de Iron Man, Los Vengadores y Sherlock Holmes se encuentra actualmente promocionando el próximo estreno de un docufilme verdaderamente importante para él, ya que está dedicado a la figura de su fallecido padre. Sr. (Señor) es el título de esta película que se estrena el 2 de diciembre en Netflix y que refleja la vida de su adorado progenitor, quien también fue cineasta aunque en los últimos años sufrió desgraciadamente el deterioro causado por el Parkinson.

Robert Downey Jr es uno de los actores más cotizados de la industria y su caché se ha disparado, aún más si cabe, desde que su nombre se asocia al universo Marvel. Sin embargo, eso no quita para que sea un hombre absolutamente familiar que adora a los suyos y así lo demuestra en todo momento. Este es el motivo que nos lleva a entender también su renovada apariencia sin un 'pelo de tonto', ya que fueron precisamente sus hijos los que ejecutaron la acción de dejarle así.

Todo ocurrió hace apenas una semana, cuando el intérprete pidió a Exton, de 10 años, y Avri, de ocho, que cogieran la maquinilla y no se cortaran -nunca mejor dicho- a la hora de afeitarle la cabeza. Los jovencitos disfrutaron de lo lindo y se divirtieron a tope, más aún cuando después le pintaron a su orgulloso papá una calabaza en la testa para celebrar Halloween de la forma más divertida. "Las cosas que hacemos por nuestro trabajo... y por nuestros hijos", decía después un resignado Robert Downey Jr con mucho humor.

