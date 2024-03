Daniel Muriel desvela, sin darse cuenta, el sexo del bebé que espera con Candela Serrat

David Muriel y Candela Serrat no quisieron perderse la 32ª edición de los Premios Unión de Actores y Actrices, una gala celebrada en el Teatro Circo Price, de Madrid, en la que se homenajeó a una de las grandes actrices de nuestro país: Gemma Cuervo. El intérprete estaba nominado en la categoería de mejor actor de reparto por su actuación de Manolo Escobar en la serie Cristo y Rey, y aunque no se llevó el premio casa, pues ganó su compañero Jorge Basanta por su participación en la serie Poquita fe, estaba tan feliz que reveló sin darse cuenta el sexo del bebé que espera con su mujer, la hija del conocido cantautor Joan Manuel Serrat.

La actriz, de 37 años, contó que los primeros meses habían sido mucho más complicados si los comparaba con el embarazo de su hija Mérida. Lo que más le estaba afectando eran los olores y apenas podía comer. "Es verdad que lo pasa muy mal a veces en el embarazo y entonces no te queda otra que estar ahí, porque es que tampoco puedes ayudar en mucho. Ni siquiera hay una forma de aliviar", confirmó el actor. Pese a ello, Candela está feliz. "Todavía no noto patadas, pero sí movimiento, lo que da mucha tranquilidad", añadió.

El matrimonio aseguró que su hija Mérida está encantada con la idea de convertirse en hermana mayor. "Ella lo pedía mucho, es muy de cuidar", declaró Candela. En ese momento, Daniel, que no podía parar de sonreír, tuvo un lapsus y reveló que el bebé que esperan es otra niña. "Mérida le ha estado cantando una canción a su hermana", dijo con dulzura.

El actor no se percató, pero su mujer sí y rápidamente comentó que no habían decidido todavía el nombre del bebé hasta no estar seguros de si es niño o niña. Eso sí, ambos dejaron claro que preferían tener otra niña, curiosamente lo que en un principio estarían esperando. "Lo que venga será maravilloso, pero la energía femenina...", manifestó Daniel. Candela, más sincera, exclamó: "Niña".

Daniel y Candela se conocieron en 2016 durante el rodaje de la serie Seis hermanas, de TVE, y tres años después, en junio de 2019, se dieron el "sí, quiero" en la isla de Menorca. El 4 de julio de 2020 vino al mundo su primera hija y en tan solo unos meses aumentarán la familia con el nacimiento de la segunda. El secreto de su felicidad se resume, según la actriz, en ser "muy buen equipo" porque tras la llegada de un hijo "hay mucha tensión, mucho sueño, mucho cansancio, mucha hormona... hay muchas cosas".