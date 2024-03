Lorena Castell recuerda en 'Martinez y Hermanos' el ataque de pánico que sufrió en un directo

La naturalidad y seguridad de Lorena Castell parecen incuestionables en cada una de sus apariciones públicas. La presentadora se ha sentado en el primer programa de Martínez y Hermanos en Cuatro para revelar, sin embargo, que en una ocasión los nervios le jugaron una mala pasada. Los invitados al espacio, en el que estuvieron Blanca Suárez y Joaquín Reyes, contaron algunos de los momentos más complicados de sus vidas y sus peores manías. Fue entonces cuando Lorena, que ha participado en programas como Vamos a llevarnos bien, MasterChef celebrity y Zapeando, explicó la situación más embarazosa y angustiosa que ha vivido en público. El presentador les preguntó si alguna vez han tenido un ataque de pánico en público y la respuesta de Lorena fue que sí.

"Fue en uno de los espectáculos que yo tengo, en el Bingo para señoras. Una de la veces que tuve que subir, de repente, me quedé en blanco y colapsada total. Es un poco improvisación y cosas que yo cuento. Pero no había manera. Estaba atascada" explicó. "Es una cosa muy absurda. Yo intento salir del atolladero y no me vale ni mirar una cara para inventarme algo gracioso. Es una sensación entre sentirte ridícula y que la gente piense que has bebido, cuando tú estás sintiéndote ofuscada y payasa, viendo que la gente es receptiva. A pesar de que tú estás hundida, la gente no para de reirse" detalló.

La artista contó que en aquel momento lo pasó bastante mal aunque la gente no parecía darse cuenta de lo mal que lo estaba pasando. "Es una cosa contradictoria, de pasarlo mal de verdad. Estuve quince minutos. ¿Sabes eso de que quieres hablar y no puedes? Quieres decir algo, pero tu cabeza está tan aturullada que es incapaz de soltar nada. Cuando conseguí decir algo fue riéndome, por lo que el espectador se reía" recordó. Recalcó sin embargo que lo pasó muy mal "por dentro", aunque ahora cuando habla de ello se ríe.

Durante el programa Lorena recibió una inesperada sorpresa al escuchar un mensaje de J. A. Bayona, que este año está nominado a un Oscar con su película La sociedad de la nieve. El cineasta español contó que conoce a la presentadora desde hace años pues ella cantó en el grupo musical que tenía su hermano. "Era una más de las muchas aventuras que hemos vivido con Lorena, que la verdad es que han sido muchos años de risas y de pasárnoslo muy bien. Que sigamos celebrando la vida por muchos años juntos" dijo el director. Lorena, muy ilusionada, recordó que conoce a Bayona desde que este rodaba videoclips y que se irá a los Oscar con él. "Estoy ahora mismo eligiendo outfit, mirando a ver qué me pongo. ¿Tendré que pasar por la alfombra roja no?" señalaba divertida.

La manía de Blanca Suárez y el peor momento de Joaquín Reyes

En el mismo programa Blanca Suárez confesó su mayor manía. La actriz aseguró que es tan ordenada que incluso se ocupa de organizar las cosas de los demás. "Si tienes cosas aquí, no puedo esperar a que decidas ordenarlo, las voy a colocar como yo creo que debería estar" explicó ante las risas de la audiencia. De igual manera Joaquín Reyes desveló el momento más dramático que ha vivido, que fue cuando atropelló a un motorista. "Atropellé a un muchacho en moto, afortunadamente no pasó nada" dijo, utilizando luego el humor para explicar una historia que en aquel momento le provocó mucho miedo y tensión.