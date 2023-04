Lorena Castell dice adiós a 'Zapeando': así ha cambiado su vida en estos nueve años

Lorena Castell se despide de Zapeando tras casi una década como colaboradora y presentadora ocasional del programa de laSexta. "Qué difícil a veces explicar lo que uno tiene en la cabeza… Hoy termina mi etapa después de nueve años de risas a la hora de comer. Me habéis visto de todos los colores y hemos crecido juntos", ha anunciado. La catalana, de 42 años, ha dado las gracias a la productora, a la cadena, a sus compañeros y, sobre todo, a los espectadores. Pero este adiós televisivo tan solo es un punto y seguido en su trayectoria profesional, pues según ha adelantado "todavía quedan muchas aventuras por vivir" y en su perfil público se define como "presentadora, cantante, deportista, madre y binguera".

La vida de Lorena ha cambiado mucho en los últimos nueve años. Cuando fichó por Zapeando, en 2015, todavía estaba casada con el artista Juanito Makandé. Sin embargo, pronto pusieron fin a su matrimonio. A pesar de la ruptura, la catalana siempre habla maravillas del cantante. "Hay mucho amor y mucho cariño. Hemos sido siempre amigos y la amistad no se tiene porque romper", dijo en Divinity.

Después, Lorena se enamoró de Eduardo Dabán y junto a él cumplió su sueño de ser madre. El 19 de marzo de 2019 vino al mundo su hijo Río, un niño al que presentó en las páginas de la revista ¡HOLA!. "Es una maravilla, duerme y come, que es lo que tienen que hacer los bebés, y cuando está despierto, siempre está riendo", confesó emocionada. En esa entrevista también recordó el tremendo susto que vivieron cuando el niño tuvo que ser ingresado en la UCI de neonatos porque tenía el PCR (proteína C reactiva) muy alto, un imprevisto que solventaron instalándose en una autocaravana cerca del hospital. "Fue un disgusto, pero, al final, lo valoro como algo positivo. Decidimos quedarnos y yo podía entrar a ver a mi bebé siempre que quería", explicó.

Un año después de convertirse en padres, Lorena y Eduardo pusieron punto y final a su historia de amor, una noticia que adelantó en primicia ¡HOLA!. La colaboradora se centró entonces en el cuidado de su hijo y estuvo dos años sin pareja, hasta que comenzó a salir con el actor Rubén Bernal y volvió a sentir mariposas en el estomágo. "Yo ahora pienso en cuando tenía citas con 18, 25 o 32 y tenía ese gusanillo en el estómago. Y eso que yo sentía lo siento ahora todo el rato. Vuelves a tener la edad del pavo. Cuando empiezas con alguien estás igual y me flipa", afirmó con una gran sonrisa en Encuentros inesperados, el programa que Mamen Mendizabal tenía en laSexta.

Lorena tiene una vida plena a nivel sentimental y en el terreno profesional no deja de cosechar éxitos. Ganó la séptima edición de MasterChef Celebrity y demostró que es una mujer todoterreno en El desafío. Ahora triunfa con su Bingo para Señoras, un sugerente espectáculo que protagoniza en el Florida Park, en Madrid. Este show surgió hace tiempo, cuando la catalana regentaba un bar en Malasaña y pensó qué podía hacer para que se llenara. "Me hacía mis shows, los martes hacía cosas distintas y había una cola para entrar... pensaba que me iban a detener", dijo en El Hormiguero. Entonces, un día pensó en llevar su el show de revista al teatro y gracias a su empeño lo consiguió.