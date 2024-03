Hablamos con Paula Pérez, nuestra representante en Miss Mundo: 'Mi sueño es continuar mi labor humanitaria como médico, pase lo que pase en el concurso'

Paula Pérez (27 años) es nuestra representante española en el certamen de Miss Mundo, que se celebra el próximo sábado 9 de marzo en la ciudad de Bombay, en la India. ​Candidatas de 113 paísesdel mundo competirán por el título. Hablamos con ella cuando ya se encuentra en Bombay donde optará a convertirse en la mujer más bella del planeta. Con los nervios a flor de piel, nos cuenta cómo se ha preparado estas últimas semanas previas al concurso, cómo es su trabajo como licenciada en Medicina y su faceta más solidaria como voluntaria en diferentes asociaciones. Un momento agridulce para la joven de Castellón, ya que, en estos momentos, su madre se encuentra ingresada en el hospital atravesando un bache de salud.

- Miss Mundo España 2022 fue una oportunidad muy importante en tu vida, como tú misma has declarado. Dos años después, ¿cómo te sientes?

Con muchas ganas de representar a España en el concurso internacional. Hay un gran trabajo detrás y con ilusión afrontaré la concentración en la India. Tengo la sensación de que el Miss World puede marcar un antes y un después en mi vida, pase lo que pase.

- En este tiempo has conocido a maquilladores, diseñadores, peluqueros, estilistas que te han ayudado y aconsejado. ¿Con qué te quedas de todos ellos?

Una amistad de por vida con ellos… se han vuelto mi equipo, mis confidentes… sin ellos nada sería posible. Todo empezó en Castellón con el diseñador Mario Salafranca, Loli Estils, Divas estética... a la vuelta lo celebraremos con una buena paella. Estos últimos años también he tenido el honor de conocer a Alejandro Resta y Hannibal Laguna que son maravillosos. Amo el mundo creativo.

- El 9 de marzo de este año es una fecha que nunca olvidarás. ¿Cómo has preparado este viaje a la India? ¿Has metido muchos nervios en la maleta?

Desde luego que será inolvidable! Además, el 7 de marzo es mi cumple… ¡Voy a vivir tantas experiencias enriquecedoras allí! Preparar las maletas fue un proceso difícil la verdad. Me llevo cuatro maletas grandes para casi un mes en India…me tuvo que ayudar mi mejor amigo junto con la organización y estuvimos varios días pensando looks. Nunca olvidaré la mezcla de nervios, felicidad y cómo me emocioné al despedirme de mi familia el día antes de salir, cerrando maletas. Hay muchísimos preparativos, pero se puede decir que 'vamos con todo' al Miss Mundo.

- ¿Cuál es tu mayor ilusión y cuáles tus mayores miedos?

Mi mayor ilusión es traerme la corona para España y que se puedan sentir orgullosos, tras la dedicación que hay detrás y la confianza que han depositado en mí. Y mis mayores miedos no quiero detenerme ni a pensarlos, la verdad.

- ¿Cómo se encuentra tu corazón, Paula? Ahora mismo, ¿tienes pareja?

Hay una persona especial en mi corazón.

- ¿Cómo has pensado compaginar la medicina con el mundo de la moda, una vez pase el certamen de la India?

Miss Mundo busca una embajadora de su lema "Belleza con un propósito" y recauda millones para causas benéficas. Mi sueño sería continuar mi labor humanitaria como médico. Pase lo que pase, es mi vocación.

- Hace años que colaboras con varias asociaciones para ayudar al cuidado físico y mental de las personas enfermas. ¿Qué nos puedes contar del proyecto “Belleza con un propósito”?

Mi proyecto SPES Mental Health se ha enfocado en la prevención del suicidio mediante el apoyo mediático de la plataforma "Stop Suicidios" y la reivindicación de la importancia de adecuadas estrategias de prevención desde el sistema público. A su vez, he impartido charlas educativas a adolescentes sobre salud mental y, por último, aquello que más me ha llenado ha sido el acompañamiento de niños que atraviesan una enfermedad o que se encuentran en situación de riesgo de exclusión social, al colaborar con la labor de Asociación Kuki, Fundación Pequeño Deseo, Saga Skywalker o la Fundación La Salle Acoge, entre otros.

- ¿Quién te acompañará a la India? Siempre has dicho que para ti la familia es uno de tus pilares fundamentales.

Ojalá pudiesen acompañarme, pero tras ganar Miss Mundo España mi madre enfermó con un tumor cerebral y se quedarán cerca de ella en España. Vendrán a la gala mi director nacional, Cres del Olmo y mi responsable de comunicación de la organización, Jose Toré, a los que aprecio muchísimo. Mi madre lo verá desde el hospital con mis amigos y unas palomitas. También vendrá a la gala en India, a modo "aventura", ese alguien especial.

- ¿Sigues alguna preparación especial para estos últimos días previos al certamen?

Lo cierto es que ha sido un trabajo de fondo desde hace más de dos años, no he llevado preparación especial en los últimos días porque lo difícil se labró poco a poco. He intentado sacar ratitos para pensar en algún discurso de oratoria especial, pero nada definido…al igual que la prueba de talento, la llevo conmigo… abierta a adaptarme a lo que me pidan, ya que llevo varias opciones... prefiero fluir.

- ¿Algún detalle que nos puedas desvelar de tus estilismos?

¡Claro! Me llevo un vestido de Hannibal Laguna, dos de Alejandro Resta y el de la final de Mario Salafranca dado que me ha acompañado desde mis inicios como Miss. El vestido de flamenca que me llevo es un traje de Sara de Benítez, amiga y diseñadora para quien he desfilado dos años consecutivos en SIMOF. El resto de vestuario es moda española también: Silvia Navarro, zapatos de Paco Gil, Bruna, Margarita Muñoz, Marta en Brazil. ¡Me siento muy afortunada de poder lucirlos allí!

- Por último Paula, hemos visto que, al llegar a Bombay, estáis llevando a cabo la campaña #MissWorldSaveTheTiger. ¿En qué consiste exactamente?

Sí, es una campaña que ha lanzado el Ministro de Bosques, Cultura y Pesca del Gobierno de esta región, Maharstra, Sudhir Mungantiwar, que se engloba dentro del Festival de Tadoba bajo el lema #SaveTheTiger enfocada en la concienciación y difusión de la protección del tigre, animal nacional de India que se encuentra en peligro de extinción y que gracias a un esfuerzo de décadas, un país como India concentra a más del 70% de los tigres en el mundo y ha conseguido frenar su desaparición con más de 50 reservas en todo el país. India supera actualmente a China como el más poblado del mundo y ese impacto en la especie es cada vez más palpable. El Festival de Taboda representa el esfuerzo colectivo de India por proteger su patrimonio natural y aquí nos encontramos todas las candidatas como embajadoras de la campaña, defendiendo la causa, como un agente de cambio colectivo y real.