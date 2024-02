Muere el cómico Richard Lewis, de la serie 'Curb Your Enthusiasm', a los 76 años El actor había sido diagnosticado de Parkinson hace dos años

El actor Richard Lewis, protagonista de Curb Your Enthusiasm, ha muerto a los 76 años de un ataque al corazón en su casa de Los Ángeles. El representante del artista ha confirmado la triste noticia a través de un comunicado en el que detalla las causas de su muerte. "Su esposa, Joyce Lapinsky, agradece a todos todo el cariño, amistad y apoyo y pide privacidad en estos momentos" concluye el escueto documento haciendo referencia a la esposa del actor. Lewis era uno de los humoristas más queridos de Estados Unidos, que había desarrollado buena parte de su carrera con el cómico Larry David en la serie Curb Your Enthusiasm desde 2000.

El propio David ha compartido su dolor por la muerte de su amigo. "Richard y yo nacimos con tres días de diferencia en el mismo hospital y durante la mayor parte de mi vida ha sido como un hermano para mí. Tenía esa rara combinación de ser la persona más divertida y también más dulce. Pero hoy me han hecho llorar y eso no se lo perdonaré nunca". El actor sufría Parkinson, un diagnóstico que anunció hace unos dos años. En 2021 empezó a tener problemas de movilidad, a caminar "algo rígido" y arrastrando los pies. Tras las pertinentes pruebas médicas recibió el complicado diagnóstico, aunque él se confesaba afortunado porque hubiera llegado "tarde en la vida" y por el hecho de que avanzaba despacio.

"Me estoy centrando en escribir y actuar. Tengo párkinson, pero estoy bajo tratamiento médico y todo va bien. Quiero a mi mujer, a mi perrito y a todos mis amigos y fans" reconocía Lewis, que había sido operado en varias ocasiones. El artista estaba casado desde 2005 con la empresaria Joyce Lapinsky, a la que había conocido en una fiesta de Ringo Starr en 1998. La pareja no tuvo hijos. "Tengo grandes amigos, una fantástica mujer, un perro y una gran carrera. Pero hay una parte de mí que nunca será totalmente feliz. Y creo que eso tiene mucho que ver con mi infancia" contó en una ocasión sobre su vida.

La carrera de Lewis comenzó en los años setenta. En su juventud su vida estuvo marcada por sus adicciones y sus problemas de salud mental, aunque con el tiempo logró estar sobrio. Debutó en 1979, con la película Diary of a Young Comic (Diario de un joven cómico) en el programa Saturday Night Life. Protagonizó además la serie Cariño de papel con Jamie Lee Curtis, que le ha despedido dándole las gracias por ayudarla a superar sus problemas también de adicción. En su trayectoria figuran títulos como Las locas, locas aventuras de Robin Hood, Caravana al Este, Leaving Las Vegas, Lío en Broadway, Daddy Dearest, Hiller and Diller, Pasados de vuelta y Hasta que la muerte nos separe, entre otros. Actualmente estaba casi retirado, aunque sí que volvía cada edición a Curb Your Enthusiasm con su amigo Larry David.