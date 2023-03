Directos al corazón: así han sido los discursos de Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis

De repente hubo lágrimas por todas partes y todas a la vez y es que a pesar de no haber habido grandes sorpresas en la 95ª edición de los premios Oscars, sí ha habido grandes discursos, sobre todo los protagonizados por Ke Huy Quan y Jamie Lee Curtis, ganadores de la estatuilla a mejor actor y actriz de reparto por la cinta Todo a la vez en todas partes. Reflejo del llamado 'sueño americano’, los dos actores no solo han logrado emocionarse al recoger la estatuilla, sino que han logrado estremecer a los demás con sus sentidas palabras .

'Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando'

Treinta y nueve años años después de hacer su debut cinematográfico como Tapón en Indiana Jones y el templo maldito y más de dos décadas después de hacer una pausa en su carrera como actor, Ke Huy Quan, de 51 años, se alzaba con el preciado galardon tras más de 30 segundos de aplausos y vítores. "Gracias, gracias", dijo entre lágrimas Quan antes de dar comienzo a otro discurso directo al corazón.

"Mi mamá tiene 84 años y está en casa mirando. ¡Mamá, acabo de ganar un Oscar!" dijo orgulloso y emocionado sosteniendo su galardón. "Mi viaje comenzó en un barco. Pasé un año en un campo de refugiados. Y de alguna manera, terminé aquí en el escenario más grande de Hollywood. Dicen que historias como esta solo pasan en las películas. No puedo creer que me esté pasando a mí. Esto es el sueño americano", dijo Quan.

"Muchas gracias. Muchas gracias a la Academia por este honor único en la vida", dijo, antes de expresar personalmente su gratitud a sus seres queridos. "Gracias a mi mamá por los sacrificios que hizo para traerme aquí. A mi hermanito que me llama todos los días solo para recordarme que me cuide bien. Te amo, hermano".

Quan también dedicó unas palabras a su familia profesional de Todo a la vez en todas partes, los Daniels, el productor Jonathan Wang, Jamie Lee Curtis, Michelle Yeoh y su coprotagonista de Goonies y "hermano de por vida", Jeff Cohen, quien ahora es el abogado de Quan.

El actor reservó lo mejor para el final y se dirigió a su mujer, Echo Quan, diciendo: "Le debo todo al amor de mi vida, mi esposa, Echo, quién mes tras mes, año tras año durante 20 años me dijo que algún día llegaría mi hora", dijo Quan. "Los sueños son algo en lo que tienes que creer. Casi me doy por vencido con los míos. A todos ustedes, por favor, mantengan vivos sus sueños" acabo diciendo el actor.

'Soy cientos de personas'

Aunque un poco más entera que su compañero, Jamie Lee Curtis ha intentado asimilar que había ganado un Oscar durante el recorrido que la separaba de su butaca al escenario, pero le ha sido imposible y aunque en un principio ha aguantado el tipo como la veterana que es, tras las bambalinas no ha podido evitar derrumbarse.

"Parad, tengo 45 segundos y he prometido que lo voy a hacer bien", empezaba diciendo la actriz a los allí presentes que no dejaban de aplaudirla. “Sé que parece que estoy aquí sola, pero no lo estoy, soy cientos de personas, todo nuestro equipo, todo el reparto... Acabamos de ganar un Oscar” dijo, agradeciendo a sus coprotagonistas, incluido Ke Huy Quan, quien ganó el Oscar segundos antes que ella.

“A mi familia, mi maravilloso marido Chris, nuestras hijas, Kelly, mi hermana. Para todas aquellas personas que han dado apoyo a todas las películas de género que hemos hecho durante estos años. Todos juntos acabamos de ganar un Oscar” continua Jamie Lee Curtis.

Con los ojos vidriosos, pero haciendo de tripas corazón, la actriz ha recordado a sus padres, Tony Curtis, nominado en 1959 a mejor actor en The Defiant Ones y su madre, Janet Leigh, nominada en 1961 a mejor actriz de reparto por Psycho. “A mi madre y a mi padre que estuvieron nominados en numerosas categorías en esta ceremonia… Papá y Mamá acabo de ganar un Oscar” terminaba diciendo la actriz, antes de abandonar el escenario y fundirse en un emocionado abrazo con Ke Huy Quan.