Daniel, el hijo de 25 años de Liberto Rabal y Adriana Davidova que sigue los pasos artísticos de su familia

Es la cuarta generación de una importante saga de artistas, por eso no es de extrañar que Daniel Rabal Davidov tenga un talento desbordante y una gran inquietud. A punto de cumplir 26 años (nació el 31 de marzo de 1998), el hijo del actor Liberto Rabal y la escritora búlgara Adriana Davidova es un joven polifacético que se siente muy atraído por el mundo cultural y combina desde que era menor de edad proyectos de escritura y música. Sigue de esta manera los pasos de sus padres; los de su abuelo, el director de cine Benito Rabal; y también los de sus bisabuelos, la escritora Carmen Laforet y los actores Paco Rabal y Asunción Balaguer.

En 2016, cuando tenía 17 años, Daniel debutó en el mundo de las letras con Las brillantes luces de la ciudad, una novela con la que cosechó grandes éxitos y que le llevó a visitar importantes ferias literarias. Un año después publicó Cánticos Revolucionarios, su primer poemario; en 2018 llegó a las librerías su tercera propuesta, Cuervos; además de ser invitado a formar parte del festival internacional de poesía: The Americas Poetry Festival of New York (TAPFNY). En 2019 se instaló en Roma, donde escribió El novio de la muerte y comenzó a colaborar con medios especializados en literatura.

Mientras iniciaba su carrera como autor estudió el Grado de Lenguas Modernas y sus Literaturas en la Universidad Complutense de Madrid. Completó su formación por varias vías: en La Sapienza de Roma, cursando el máster en Política Internacional, estudios Sectoriales y de área (UCM) para después prepararse el doctorado en Estudios Literarios por la Universidad Complutense de Madrid. Desde 2023 es residente en la Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.

Su pasión por las letras le viene de las dos ramas. Su madre es actriz, escritora y guionista y también en el mundo de las letras se ha adentrado su abuelo. Benito Rabal publicó hace exactamente un año su primera novela, Ayer, mañana, por cuyas páginas hace un recorrido desde finales de los 70 a la Transición mediante la mirada de un grupo de jóvenes de clase media. También ha escrito guiones, un poemario, cuentos y dos obras teatrales. Su padre ha tenido una incursión como escritor del libro Soñar en Acción y además eran autores dos de sus bisabuelos, Manuel Cerezales y Dimitar Baltadzhiev .

La música es otro de los intereses de Daniel, que con 14 años fundó el grupo Wild Rain, con el que ha actuado en salas emblemáticas de Madrid como Clamores, Siroco, Gruta 77, Hard Rock Café, Fun House… Ha lanzado un disco independiente de rock alternativo llamado The Fallen Angel y tiene varios videoclips.

asasa

El mundo artístico también sigue siendo el eje sobre el que gira la vida profesional de los padres de Daniel. Tenía solo 9 años cuando debutó con su abuelo en Los santos inocentes, pero la primera gran oportunidad de Liberto, que nació en Roma y se llama así por sugerencia de Rafael Alberti, llegó a finales de los 90 con Carne trémula. La película de Pedro Almodóvar, en la que compartía reparto con Javier Bardem y Penélope Cruz, la encadenó con otros proyectos como A las once en casa. También se ha volcado como director y en el teatro, donde ha formado en varias ocasiones equipo con su esposa Adriana Davidova, que además de escritora es también actriz. Juntos tienen una productora llamada Agua en el desierto.

El matrimonio, que tiene una gran amistad con el músico Enrique Bunbury, lleva casi tres décadas de unión y se complementan a la perfección. "He tenido la inmensa suerte de encontrar a una persona muy amorosa, encantadora. Con Adriana tengo una conversación que lleva durando veinte años y que ojalá dure muchos más", decía durante una charla en Hoy.