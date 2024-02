La hija de Warren Beatty y Annette Bening debuta como actriz con 23 años en la serie sobre Truman Capote Además de ser estrella en 'Feud: Capote vs. The Swans', Ella Beatty está a punto de estrenarse en Broadway con la obra 'Appropriate'

Ella Beatty, la hija menor de Warren Beatty y Annete Bening, ha hecho su primera aparición en televisión de la mano de Ryan Murphy. La joven, de 23 años, sigue los pasos de sus célebres padres y ha hecho su debut por la puerta grande en la miniserie de HBO Feud: Capote vs. The Swans, protagonizada por las actrices Naomi Watts, Demi Moore y Diane Lane. Ella interpreta el papel de Kerry O'Shea, la hija del amante de Truman Capote, en este gran reclamo televisivo dirigido por Gus Van Sant y producido por Ryan Murphy. A su vez, Ella Beauty, que fue presentada en sociedad en el Baile de Debutantes de París, está a punto de estrenarse también en Broadway sustituyendo a Elle Fanning en la obra Appropriate, de Branden Jacobs-Jenkins.

Heredera del físico de sus padres, dos grandes figuras de la interpretación, Ella Beauty, que también es sobrina de Shirley MacLaine, hermana de su padre, quiso dedicarse a la actuación desde niña. Hace cinco años se inscribió a la prestigiosa escuela de artes escénicas Juilliard en Nueva York y esta miniserie sobre Truman Capote ha sido su primera gran oportunidad después de haber realizado algunos cortometrajes.

Annette Bening y Warren Beatty se enamoraron cuando coincidieron en la película Bugsy. La pareja anunció su boda y todo el mundo se sorprendió porque parecía imposible que el eterno seductor de Hollywood fuera a pasar por el altar después de sus numerosas conquistas. “Siempre sentí que no estaba tratando de evitar el matrimonio, estaba tratando de evitar el divorcio. Cuando conocí a Annette no tuve dudas de que era hora de casarme", señaló al que en su día relacionaron con Brigitte Bardot, Cher, Julie Christie, Goldie Hawn, Diana Ross, Barbra Streisand e incluso Madonna.

Un matrimonio y cuatro hijos

Se casaron el 3 de marzo de 1992, ella tenía 33 años y él, 22 años más. Apenas varios meses antes habían sido padres por primera vez de una niña Kathlyn, que a los 14 años se declaró transgénero y quiso convertirse en un hombre que ahora se llama Stephen Ira y tiene 32 años. También tuvieron otros tres hijos, Benjamin, de 29 años, Isabelle, de 27 y Ella, de 23.

Todos sus hijos, en cierto modo, han seguido los pasos de sus padres en la interpretación. Stephen es escritor y cineasta y cofundador de una revista de escritores trans Vetch; le sigue Benjamin, que dio sus primeros pasos en el cine en la película UFO y en Hail Caesar, de los hermanos Cohen. Isabel ha trabajado en algunos cortos como 100 Girls Break Up With Us y Baggage y ha sido guionista en la serie de televisión Quality Sketch. Por último, Ella es la menor de todos ellos, pero avanza con paso firme en su carrera. Además de aparecer en la miniserie Feud: Capote vs. The Swans y la obra de Broadway Appropriate, próximamente aparecerá en la película If I Had Legs I'd Kick You con Rose Byrne y A$AP Rocky.

Los consejos de sus padres

Ella ha expresado su opinión acerca del discurso de los nepo babies, sabe que tiene una serie de privilegios por ser hija de quién es, pero también de inconvenientes y está dispuesta a luchar con todo su esfuerzo para hacerse un hueco en el difícil mundo de la interpretación. "Reconozco totalmente que existe un privilegio y una exposición inherentes que se derivan de tener como padres a actores conocidos", dice Ella. "Y realmente espero poder ofrecer algo significativo". Sus padres son dos grandes maestros del cine y de ellos ha recibido sabios consejos. Una de las reglas de su padre, Warren Beatty, es "llegar siempre a tiempo", o en su defecto temprano, asegura Ella en Vogue. Y de su madre, la amabilidad : "Sé amable, porque siempre habrá alguien más hermoso, más encantador, más interesante. Si te presentas y eres amable, te servirá de gran ayuda".