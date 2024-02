El reencuentro entre Rosario Mohedano y Raquel Mosquera que ha generado controversia

Loading the player...

Llevaban años sin verse, por eso Rosario Mohedano ha querido explicar a sus seguidores cómo la vida le ha vuelto a juntar con Raquel Mosquera: “El otro día, bueno digo el otro día y ha pasado un mes, estaba buscando un disfraz para mi hijo Andrés. Puse en el buscador ‘disfraces cerca de Brunete’ y la vida, porque la verdad es que no la buscaba, me volvió a reencontrar con una persona que hacía tiempo que no veía pero que la tengo un cariño tan especial. Estuvimos hablando, nos pusimos al día… Y dijimos de volver a vernos, ya con nuestros respectivos niños para ponernos más al día. Y aquí estoy con mi Raquel”, han sido las palabras de la sobrina de la recordada Rocío Jurado desde el centro de belleza que dirige la viuda de Pedro Carrasco en Las Rozas, Madrid. La hija de Rosa Benito ha asistido a la peluquería para cambiar de look, junto a su hija Alejandra, y lo ha hecho confiando en el trabajo de Raquel Mosquera. Un reencuentro que ha sido muy comentado por sus seguidores ya que para algunos de ellos supone una 'venganza' hacia Rocío Carrasco. ¿Quieres ver cómo ha sido su encuentro? ¡Dale al play!

