Jennifer Lopez viaja a Japón con sus hijos, Max y Emme, para celebrar su 16 cumpleaños

Jennifer Lopez es una gran estrella de la música a nivel internacional, pero también es una madre que disfruta al máximo del tiempo que pasa con sus hijos. Ellos son lo primero para la artista, y por eso no ha dudado en celebrar su cumpleaños por todo lo alto. Max y Emme, fruto de su relación con Marc Anthony, ya no son niños, sino unos adolescentes muy maduros. 16 velas no se soplan todos los días, y por eso la cantante ha decidido sorprender a sus hijos con un impresionante regalo, nada menos que un viaje que ha emocionado mucho a Max y Emme. Dale al play y no te lo pierdas.

