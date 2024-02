Óscar Higares posa orgulloso en el desfile de Custo con sus dos hijas mayores, India y Martina de 20 y 17 años respectivamente

Pasarelas, presentaciones, exposiciones, espectáculos... la 79.ª edición Mercedes-Benz Fashion Week Madrid — celebrada en Madrid del martes 13 de febrero hasta el lunes 19 de febrero — es la cita anual favorita de los amantes de la moda. A lo largo de la semana hemos visto muchos rostros conocidos desplazarse hasta IFEMA para disfrutar de una agradable jornada. Entre los asistentes al desfile de Custo Barcelona, que se celebraba este sábado, ha destacado Óscar Higares. El modelo y actor ha asistido junto a sus hijas, India y Martina, quienes han acaparado todas las miradas por su belleza y estilo.

Alrededor de las 17:30 de la tarde, Higares ha llegado al pabellón de IFEMA en Madrid para disfrutar del desfile del diseñador Custo Barcelona. A su llegada, con un traje de doble botonadura en gris plata y una camiseta blanca, se ha fotografiado ante las cámaras de los medios de comunicación junto a sus hijas India y Martina, de 20 y 17 años respectivamente, antes de sentarse en las sillas situadas en primera fila junto a la pasarela ya que las jóvenes siguen los pasos de su padre en cuanto a su pasión por la moda.

India, la hija mayor del extorero — que posó por primera vez en exclusiva para ¡HOLA! al cumplir 18 años — ha lucido un traje de chaqueta a cuadros o plaid en verde con las líneas en rosa y azul y ha optado por acudir con el pelo recogido en una coleta. Por su parte, Martina acudió con un look cómodo, vaquero, en negro, un top de palabra de honor y el cabello suelto. Los tres disfrutaron de una agradable jornada conociendo las nuevas tendencias y las próximas colecciones para Otoño/Invierno 2024-2025.

Óscar Higares (52 años) ha formado una preciosa familia numerosa junto a su pareja Sandra Álvarez, que es hermana de la actriz Ana Álvarez, con quien comparte su vida desde hace más de 30 años. Se conocieron en una discoteca cuando el extorero tenía 20 años — siendo aún novillero — y Sandra 18 años. Tras este primer encuentro, se volvieron a ver meses después en Fuengirola, donde surgió el amor. Tras varios años de noviazgo, dieron el paso más importante de su vida: en el 18 de enero de 2004 tuvieron a su primera hija, India. La primogénita del actor, posó en exclusiva para ¡HOLA! al cumplir su mayoría de edad, donde desveló que quería ser modelo y seguir los pasos de su padre: "Me empezó a atraer según iba creciendo, hasta que, un día, me dije a mí misma: “Me gustaría probar este mundo”.

Dos años después, la pareja amplió la familia con el nacimiento de su segunda hija Martina. El pasado mes de junio, el modelo y actor compartía a través de su perfil público unas preciosas imágenes de su niña el día de su graduación y le dedicaba unas emotivas palabras: "Enhorabuena carboncito por todo el esfuerzo y el trabajo, eres una hormiguita que estudia en voz alta, que tiene una fuerza de voluntad increíble, agradecida, dulce, cariñosa, zalamera que da los besos gordos y los abrazos apretados q acaban en suspiros, como a mí me gustan... Te quiero mucho y estamos muy orgullosos de ti".

Óscar es un hombre muy apegado a los suyos y así lo demuestra a través de su perfil público donde suele compartir los mejores momentos con su familia y donde aprovecha para presumir de sus niñas. Así lo hizo el pasado mes de diciembre cuando felicitó a la pequeña de la casa, Chloé, por su cumpleaños: "13 años contagiando esa risa tan bonita, te quiero con el alma mi pelo amarillo".

Su carrera profesional

Óscar Higares cumplió 52 años este verano. El torero dejó los ruedos hace ya una década y desde entonces ha probado suerte como modista en Maestros de la costura, cocinero en Masterchef, bailarín en Mira quién baila o Superviviente en Honduras. No hay nada que se le resista a este empresario madrileño. Sin embargo, uno de sus sueños siempre fue el de ser actor. Entró en el mundo de la interpretación hace quince años y hace dos años formó parte del reparto de la película Libertad, de Enrique Urbizu. "Participé en un concurso del ‘Club de la Comedia’, que se llamaba ‘El Club de Flo’. Lo gané y a raíz de ahí, alguien se fijó en mí. Me hicieron una prueba y empecé a trabajar en Canal Sur en una serie que se llamaba Rocío, casi Madre, un spin off de Arrayán. Después continué en otra serie del mismo canal que se titulaba; Por una nube. Desde entonces, no he parado y he continuado formándome con pequeños papeles. Siempre en serio. Lo que pasa es que todavía no he tenido la repercusión que debería tener, porque no he conseguido todavía un personaje principal", contaba en ¡HOLA! el que dio vida a Caracaballo en la serie Gigantes, su papel más popular hasta la fecha.