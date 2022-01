India, la mayor de las tres hijas de Óscar Higares y Sandra Álvarez, cumple 18 años

Óscar Higares y Sandra Álvarez están de celebración. Su hija mayor India acaba de cumplir dieciocho años este martes 18 de enero. Y para celebrarlo, su padre ha querido compartir con sus seguidores un álbum de fotografías en el que aparece su primogénita, en diferentes etapas de su vida, y a la que dedica unas cariñosísimas palabras. "Pegado a ti, así me pasé la primera noche de tu vida, pegado a ti, sin saber muy bien que hacer, pero pegado a ti, Descifrando tu idioma, atento a tus ojos y pegado a ti. Hoy cumples 18, desde pequeñita sueñas en grande y sé que volarás libre pero nunca te olvides de que nada en el mundo me gusta más que estar pegado a ti. Feliz cumpleaños India", ha sido la felicitación de padre a hija.

Una tierna dedicatoria a la que se sumaba su madre, Sandra Álvarez. "Felices 18 vida mía. Que los cumplas feliz. Bella... Contigo fui mamá por primera vez, siendo lo q más deseaba en el mundo. Contigo aprendo cada día, me vas descubriendo tantas cosas nuevas. Te adoro India, que sigas volando con esas ganas de aprender, de vivir y de hacer muchas cosas. Que sigas cuidando de tus hermanas, que tienen en ti un gran ejemplo. Y que tus 18 sean maravillosos. Te quiero hasta la luna y más allá. Mi mayor", le dice junto a los hashtags "te adoro", "eres luz" y "hermana mayor".

Óscar y Sandra son padres de otras dos niñas más, Martina, de quince años, y Choe, que a finales de diciembre cumplió 11 y sus padres lo festejaban a lo grande. Tanto el diestro como Sandra están felices de la recién estrenada mayoría de edad de su hija. Una atractiva morena, de rompe y rasga, que comienza a hacer sus pinitos en el mundo de la moda y ha fichado por la agencia Traffic Models. Tal y como comparte en sus redes, es una gran amante de la naturaleza, del mar y la lectura. El diestro siempre ha presumido de lo buenas estudiantes y buenas niñas que han sido sus hijas y tanto Sandra como él tienen claro que les gustaría que se dedicaran a lo que ellas quisieran. "En cuanto tengan una afición por algo, yo las apoyaré sin dudarlo", contaba su padre en las páginas de ¡HOLA!

El torero Óscar Higares y su mujer, Sandra Álvarez, llevan 30 años juntos y durante todo este tiempo han formado una familia numerosa que es su absoluta prioridad. Sandra, que es hermana de la actriz Ana Álvarez, compartía una reflexión acerca de su relación. " Gracias a la vida por darme a la persona que me acompaña en este camino lleno de luces y sombras; gracias a la vida que me ha dado lo más bonito, mis hijas, una familia preciosa. Felicidades amor, sólo tú y yo sabemos del camino hasta aquí de 30 años. 30...da vértigo solo decirlo, pero mi sueño continúa... Y en el futuro, ser viejita a tu lado, en la playa, con un café y un libro y viéndote disfrutar del mar... Y sabiendo que nuestras chicas disfrutan de salud.. y del amor que siempre verán en nosotros. Te amo mi negro", le dice a su compañero de vida, con el que en alguna ocasión llegó a hablar de boda porque se lo pedían sus hijas, pero que nunca vieron necesario pasar por el altar.

Óscar Higares cumplió 50 años este verano. El torero dejó los ruedos hace ya una década y desde entonces ha probado suerte como modista en Maestros de la costura, cocinero en Masterchef, bailarín en Mira quién baila o Superviviente en Honduras. No hay nada que se le resista a esta empresario madrileño. Sin embargo, uno de sus sueños siempre fue el de ser actor. Entró en el mundo de la interpretación hace quince años y el año pasado formó parte del reparto de la película Libertad, de Enrique Urbizu."Participé en un concurso del ‘Club de la Comedia’, que se llamaba ‘El Club de Flo’. Lo gané y a raíz de ahí, alguien se fijó en mí. Me hicieron una prueba y empecé a trabajar en Canal Sur en una serie que se llamaba Rocío, casi Madre, un spin off de Arrayán. Después continué en otra serie del mismo canal que se titulaba; Por una nube. Desde entonces, no he parado y he continuado formándome con pequeños papeles. Siempre en serio. Lo que pasa es que todavía no he tenido la repercusión que debería tener, porque no he conseguido todavía un personaje principal", contaba en ¡HOLA! el que dio vida a Caracaballo en la serie Gigantes, su papel más popular hasta la fecha.

