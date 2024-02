Javier García-Obregón da nuevos detalles de su boda y recuerda a Aless Lequio junto a su madre y su prometida

Javier García-Obregón ha acudido a la Madrid Fashion Week junto a la mejor de las compañías, su madre, Paloma Lago, y su novia, Eugenia Gil Muñoz. El sobrino y ahijado de Ana Obregón está viviendo una época maravillosa tras anunciar su boda en ¡HOLA! el pasado mes agosto, y la posterior celebración de petición de mano el 3 de febrero como preámbulo a su enlace el próximo 1 de mayo. Los tres han disfrutado de una jornada repleta de moda y, entre desfile y desfile, han contestado a las preguntas de la prensa mostrando lo felices que están e, incluso, han desvelado la buena relación que existe entre suegra y nuera: "Oficialmente será suegra a partir del día de la boda, pero yo con Paloma llevo teniendo relación desde el día uno y para mí siempre ha sido una suegra maravillosa".

Los García-Obregón se volverán a juntar el primer día de mayo en la boda de Javier García-Obregón y Eugenia Gil Muñoz en la iglesia madrileña de San Fermín de los Navarros para después celebrar su amor por todo lo alto con un banquete en una finca a las afueras, donde esperan estar rodeados de sus familias al completo. Paloma Lago — que ha acudido con un elegantísimo vestido rojo de palabra de honor, sosteniendo un abrigo negro sobre sus hombros y accesorios dorados — ha relatado a los compañeros de Europa Press con alegría y algunos nervios cómo están viviendo la recta final a enlace: "Estamos ocupados con los preparativos, con elegir las cosas a gusto de ellos, que están volcados en que sea muy personal".

La modelo gallega también ha confesado cuál cree que va a ser el instante más especial de la boda de su hijo: "La emoción vendrá en el momento del altar, seguro". Un momento en el que Javier ha querido matizar que su padre que 'es el que más se emociona hablando del tema'. Aunque Paloma Lago y Javier García-Obregón se separaron hace más de dos décadas —en el 2000—, mantienen una excelente relación y le ha definido como una 'persona sensacional': "Muy elegante, un gran padre, un gran amigo, un gran compañero, es una persona fabulosa y él está superorgulloso de su hijo".

En cuanto a su relación con Eugenia Gil Muñoz, ambas han intercambiado miradas cómplices antes de responder a esta pregunta. Con un traje satinado en color negro con bordados blancos y un choquer dorado para iluminar su look, la prometida de Javier García-Obregón —con quien lleva siete años de relación — ha definido a Paloma como 'muy buena suegra': "Vamos, oficialmente será suegra a partir del día de la boda, pero yo con Paloma llevo teniendo relación desde el día, vamos, uno casi y para mí siempre ha sido una suegra maravillosa, no me puedo quejar".

De momento, el secreto mejor guardado, como todas las novias, es el vestido con el que se dará el 'sí, quiero', que Eugenia no ha querido desvelar aún quién es el diseñador: "Aún es un poco sorpresa. Eso lo voy a dejar para el final, pero bueno, yo creo que va a gustar mucho y sobre todo voy a ser muy yo, que es lo que yo quiero". También han contado de qué parte de la organización se está ocupando cada uno, dejando claro el sobrino de Ana Obregón que él se ocupa de todo lo que implique 'cuentas y números'.

Por otro lado, el futuro matrimonio han comentado que echaron mucho de menos a Ana Obregón el día de su pedida de mano celebrada en Desert City — el primer vivero biotecnológico de Europa especializado en plantas Xerofíticas — y donde reunieron a todos sus seres queridos, ya que no querían un restaurante tradicional y buscaron un lugar diferente y original donde todo el mundo estuviera cómodo, tal y como contó ¡HOLA!. "Anita es una monada, es súper risueña y nos dio mucha pena que no pudiera venir Ana a la pedida, pero seguramente podrá venir a la boda y seguro que estará mucho más mayor, ya seguramente podrá, no sé si ya llegará a andar", ha respondido Javier a la preguntar sobre cómo se encuentra la pequeña.

Antes de sentarse en las sillas de primera fila del desfile Encinar, una firma española de prendas de costura, han querido recordar a Aless Lequio, ya que Javier le consideraba "el primo más cercano de sus dos familias" y con quien tenía una espectacular relación: "Le vamos a echar mucho de menos". Por su parte, Eugenia ha desvelado una curiosa anécdota confesando que ella conoció a Aless antes que a su chico.

