Isabelle Junot cuenta cómo le ha cambiado la vida la maternidad: 'Es más mágico de lo que podía imaginar'

No hay más que ver cada una de las apariciones públicas de Isabelle Junot para enteder por qué es un auténtico referente de estilo. A la marquesa de Cubas le encanta la moda y estar al día de las últimas tendencias, por lo que los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week, que ha arrancado esta semana en Madrid con una espectacular fiesta de inauguración organizada por ¡HOLA!, son una parada obligada para ella. Antes de disfrutar desde el front row de las propuestas de Juan Duyos, ha contado lo mucho que le ha cambiado la vida la maternidad y cómo se organizan en casa desde la llegada de la pequeña Philippa.

"Me organizo normalmente bastante bien, pero...", ha contestado Isabelle a los periodistas con una sonrisa de resignación. Ese 'pero...' es la forma más corta de expresar la incertidumbre, la falta de tiempo y los imprevistos que conlleva la maternidad y que dejan todos los planes supeditados a ella. Aún así, su sonrisa compensa las cargas de ese 'pero' y confiesa sobre esta nueva etapa como madre primeriza: "Es mucho más mágico de lo que podía imaginar".

Su gran suerte es la red de apoyo con la que cuenta y que ha querido poner en valor, comenzando por su marido, Álvaro Falcó: "Tengo la suerte de tener ayuda. Mi marido está muy involucrado también, tengo a la familia. Me organizo bien". Precisamente la próxima celebración que una a la familia en torno a la pequeña Philippa es muy probable que sea su bautizo, del que Junot no ha dado muchas pistas, aunque sí ha dejado entrever que, si no ha empezado ya, está a punto de comenzar con los preparativos. "¿Ves? Hay muchas cosas que organizar", ha respondido a los medios antes de comenzar el desfile.

Philippa -que se llama así en honor al padre de Isabelle, Philippe Junot- ya tiene ocho meses y ha traido la alegría a una familia que también ha tenido que hacer frente a un duro golpe solo 20 días después de su nacimiento, cuando falleció su abuela paterna y madre de Álvaro Falcó, Marta Chávarri. Una pérdida tristísima e inesperada, en especial para el marqués de Cubas, su único hijo, que ha contado desde entonces con el apoyo fundamental de su tía Isabel Chávarri, que ahora actúa como una segunda abuela para la pequeña.

Los padres de Isabelle, Nina Wendelboe-Larsen y Phillipe, también se han volcado en su nieta. Además, el año pasado se convirtieron en abuelos por partida doble, ya que, tal y como ha podido saber ¡HOLA! en primicia, su hija mayor, Victoria, también ha sido madre de una niña. Casada Vincent Ramelli, un empresario de origen francés que se dedica al mundo del eCommerce dentro del sector hotelero, reside en Estados Unidos y, pese a la distancia, está muy unida a su hermana, por lo que es de esperar que las primas conserven ese importante vículo. “Desde muy pequeñas, estamos muy unidas. Isa y yo somos muy cómplices, a pesar de no vivir siempre en el mismo lugar”, contaba Victoria a ¡HOLA!