La romántica felicitación de Salma Hayek a su marido por su 15 aniversario de boda: repasamos su historia de amor

Han pasado ya 15 años desde que Salmha Hayek (57) y François-Henri Pinault (61) se juraron amor eterno en una mágica boda en Venecia. Desde ese momento, el matrimonio se volvió inseparable sellando su amor con el nacimiento de su hija en común, Valentina Paloma. El tiempo ha pasado y la pareja sigue igual de enamorada que el primer día, prueba de ello es la preciosa felicitación que la guapa mexicana ha compartido a través de su perfil público, coincidiendo con el día de San Valentín, para festejar su aniversario: "Todavía haces que amarte sea fácil".

La actriz ha mostrado una fotografía inédita en blanco y negro junto a François-Henri Pinault en la que ambos aparecen muy sonrientes y vestidos de gala durante una cena. El empresario, que aparece de perfil, mira a su mujer mientras la sostiene de la cintura. Junto a esta preciosa instantánea, Salma Hayek ha agradecido a su pareja estos años de amor: "Después de 18 años juntos y 15 años de matrimonio, todavía haces que amarte sea fácil, divertido, profundo y fresco como una suave brisa. Feliz aniversario mi amor". Con estas palabras deja claro que su relación se afianza con cada año que pasa.

La reacción de Linda Evangelista al ver a su hijo de vacaciones con Salma Hayek y su hermanastra

Está claro que el matrimonio es muy sólido y así lo dejan ver en cada aparición pública en las que comparten gestos y muestras de cariño. La intérprete de la exitosa película Frida, desveló en una entrevista para la revista francesa Madame Figaro cuál era el secreto de su amor después de tantos años: “En mi pareja me siento libre. En ningún momento François me hizo sentir que mi trabajo y mis pasiones interferían en nuestro matrimonio. Somos independientes, no buscamos la fusión, salvo breves momentos”, confesó.

La hija de Salma Hayek posa por primera vez con su hermano, el hijo de Linda Evangelista, con el que se lleva solo 11 meses de diferencia

Repasamos su historia de amor

Salmha Hayek y François-Henri Pinault se concocieron en abril de 2006 después de que la actriz fuera invitada para inaugurar el Palacio Grassi en Venecia, Italia — un imponente edificio de mármol ubicado a las orillas del canal de Venecia — y que fue adquirido por el empresario ese mismo año. Según informan varios medios, ambos se sentaron juntos en la cena posterior a la inauguración y desde ese momento no se separaron, de hecho la propia actriz desveló que 'fue un flechazo instantáneo'. Tras dos años de conquista y noviazgo a distancia, ya que ella vivía en Los Ángeles y él en París, la pareja se comprometió después de que en 2007 anunciaran que estaban esperando a su primer bebé en común.

La divertida felicitación de Salma Hayek a Penélope Cruz por su nominación a los SAG

Salmha Hayek y François-Henri Pinault se dieron el 'sí quiero' el 14 de febrero de 2009 — después de dos años de compromiso — en una ceremonia civil e íntima en París, y poco más de dos meses después, se casaron en una boda religiosa en Venecia en la que su hija Valentina Paloma, que nació el 21 de septiembre de 2007, acaparó todas las miradas ejerciendo de la testigo más encantadora de la boda de sus padres. Para aquel entonces, el magnate ya había estado casado y además tenía otros tres hijos: François Jr y Mathilde, fruto de la relación del multimillonario con Dorothée Lepère entre 1996 y 2004, y Augustin James, hijo de su noviazgo con la modelo canadiense Linda Evangelista.

A través de sus perfiles públicos tanto Salmha Hayek como François-Henri Pinault han demostrado lo unidos que están sus hijos, sobre todo la buena relación que existe entre Valentina Paloma, de 16 años, y Augustin James, de 17, ya que apenas se llevan 11 meses de diferencia. Salma no puede estar más feliz de la gran familia que ha formado y adora a los hijos del empresario, de hecho, hace poco más de un mes compartió varios momentos de sus increíbles vacaciones en la nieve. En los divertidos 'selfies' que mostró aparecen abrazados en la nieve, cenando e incluso bailando por las instalaciones de la estación de esquí.

El hermano desconocido de Salma Hayek reúne a Demi Moore, Anthony Hopkins y Sofia Vergara en su exposición en Hollywood

Tal es su buena relación que la propia Linda Evangelista desveló que la intérprete mexicana había tenido un detalle precioso con ella: "Yo estaba enferma en Acción de Gracias y le había dicho que no iba a celebrar nada, que no me sentía bien. Y ella me dijo: ‘Oh, sí que lo vas a celebrar. Voy a ir’. Y de repente, ella estaba aquí. Se subió al avión con su hija, vino aquí e hizo la cena. Yo quería su pollo mexicano con patatas trufadas. Y pasó el día en la cocina y lo preparó todo ella misma. Sin ayuda. Los niños la ayudaron al final. Hizo un festín, una comida hermosa, muy hermosa", desveló la top canadiense en Vogue.

El potente mensaje que esconde la imagen que Salma Hayek ha recuperado del pasado junto a JLo