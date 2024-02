Así es la hija de Heather Locklear, de 26 años: un clon de su madre que acaba de comprometerse

Loading the player...

Heather Locklear y Richie Sambora (guitarrista de Bon Jovi) tuvieron una hija en común, Ava, que hoy tiene 26 años. Aunque sus padres tomaron caminos por separado en 2006, la veinteañera mantiene una excelente relación con los dos. Ahora, ha sido su madre, la mítica actriz de Melrose Place, quien ha querido compartir feliz y orgullosa las imágenes del compromiso de boda de su preciosa hija con Tyler Farrar, quien trabaja en la inmobiliaria Pacific Partners Real Estate. La actriz, modelo e icono de la belleza en los años 80 ha dicho de su única hija que: "Ella ignora completamente todo lo bueno que aporta al mundo, solo por ser como es (...) La he observado de lejos y de cerca a lo largo de su vida, y aspiro a ser como ella. No podría estar más orgullosa", dijo en una ocasión Heather Locklear. ¿Quieres conocer a la hija de la icónica pareja de los años 90? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Así es la modelo Ava Sambora, hija del famoso guitarrista de Bon Jovi

Preocupación por la salud de Heather Locklear (Melrose Place) tras sus últimas imágenes