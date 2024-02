Así es María Luisa Solá, la actriz de doblaje a la que Sigourney Weaver homenajeó en los Goya

"Mi amigo Bill Murray siempre me dice que mi interpretación es mucho mejor doblada al español, así que la actriz que me dobla debería estar aquí arriba. María Luisa Solá me ha doblado en más de 30 películas, empezando con Alien. María, espero que me estés viendo esta noche, porque te lo agradezco desde el fondo de mi corazón". Este fue el bonito gesto que Sigourney Weaver tuvo con su actriz de doblaje en España durante la pasada edición de los Premios Goya.

-Sigourney Weaver agradece en español y con un conmovedor discurso su Goya Internacional

Las palabras de la intérprete fueron muy aplaudidas y una auténtica sorpresa para María Luisa Solá, que ha compartido este reconocimiento con todos sus compañeros de profesión, entre los que se encuentra su hijo, Sergio Zamora, la voz de Colin Farrell, Joaquin Phoenix, Bradley Cooper o Matthew McConaughey. "Me nombraron a mí pero esto va dirigido a todos, estoy muy feliz por ello. Dejamos de ser una profesión invisible, estamos ahí y el reconocimiento por parte de Sigourney fue maravilloso, lo dijo muy bien", aseguró la actriz catalana, de 85 años, en una entrevista concedida a Antena 3 Noticias Fin de Semana.

Solá no pudo asistir a la gala, pero le hubiera encantado. "Un día y medio antes me llamaron por si quería ir, pero fue muy justo, yo no podía. Habría sido muy bonito poder coincidir con ella, y se lo hubiera agradecido, el hecho de haberle puesto voz a sus películas. He disfrutado mucho doblándola. Me acuerdo mucho de Alien, que fue su primera película y tuvo mucho éxito", contó.

Solá ha participado en 3.000 doblajes interpretando a grandes estrellas como Susan Sarandon, Sophia Loren, Helen Mirren, Glenn Close, Judi Dench, Mia Farrow, Jamie Lee Curtis, Diane Keaton o Jane Fonda. Ha sido la voz de Sarah Connor en la saga Terminator, la de la princesa Leia en Star Wars, la de Doña Jimena en El Cid o la de Cruella en 101 dálmatas.

A pesar de su gran profesionalidad, no siente que haya mejorado la interpretación de ninguna de las actrices de Hollywood a las que ha puesto voz. "No, de las grandes estrellas no, lo hacen todo muy bien, tienen suficiente con su voz. Es mucho más fácil doblar a una buena actriz aunque el papel sea muy difícil que a una persona que no sabes por donde cogerla", reconoció. Por último, confesó que no hacía nada especial para cuidar su instrumento de trabajo. "Aunque nunca he fumado, siempre he tenido vida normal, si tengo que gritar grito y si lloro lloro, hago lo que hace la actriz original, que es la que manda".

Solá, que estaba viendo los Goya en el sofá de su casa con su marido al lado, tan solo hizo una pequeña puntualización al discurso de Sigourney Weaver. "Se equivocó, porque dijo que la había doblado en más de 30 películas y son más de 40. Empazamos con Alien y hemos seguido", aclaró en La Roca, el programa de Nuria Roca en laSexta.