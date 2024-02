Hiba Abouk felicita a su hijo Amín y recuerda la situación tan curiosa que vivió cuando iba a dar a luz

Día de celebración en casa de Hiba Abouk y con un protagonista indiscutible como es su hijo Amín, a quien la orgullosa mamá ha dedicado la felicitación más tierna que puede haber: "Feliz cumpleaños a mi primer amor", comienza diciendo con emoción la intérprete madrileña de origen tunecino-libio, compartiendo a su vez dos preciosas imágenes en blanco y negro de cuando su niño era solo un bebé y lo cogía en brazos con mucho cariño.

A continuación, la actriz ha querido recordar cómo fue aquel momento tan curioso y frenético en el que su polluelo vino al mundo. "Parece que fue ayer cuando rompí aguas de madrugada en casa y cogí mi bolsa y el coche", contaba, "Fui camino del hospital conduciendo sola con la mayor ilusión del mundo y escuchando Camarón a todo trapo", desvelaba sobre ese instante tan especial donde se puso a todo volumen en su coche la música del mítico artista gaditano.

"¡Cantando y disfrutando ya de la alegría de saber que estabas en camino!", añade sobre la inmensa felicidad que sentía aquel 11 de febrero de 2020. "Eres un sueño hecho realidad. Gracias por darme la vida. No te voy a soltar de la mano jamás. Te amo", concluye con gran sentimiento la que fue Fátima en la exitosa serie El Príncipe. Así, en esta fecha donde Amín sopla las cuatro velas, Hiba le ha hecho sentir como un auténtico rey al decirle unas palabras tan bonitas como estas.

Desde que se separó del futnolista Achraf Hakimi en 2022, la intérprete vive volcada en la crianza de sus dos niños y esta semana volverá a disfrutar de una jornada mágica, ya que su hijo menor Naím cumple dos añitos el próximo miércoles 14 de febrero. Al mismo tiempo, ha retomado poco a poco su brillante carrera y sigue luciendo espectacular en cada acto al que acude, como era la gala de los Premios Goya celebrada este sábado por la noche en Valladolid.

"Con ganas de vivir", decía al ser preguntada por su etapa actual, en la que no descarta volver a enamorarse pronto: "No nos cerramos a nada, nunca", aseveraba ante la prensa sobre la alfombra roja de la 38ª edición de la fiesta del cine español. "Estoy superbien, feliz y guapísima como me veis", apostillaba muy sonriente con su impresionante vestido marrón de Fendi Couture de escote Bardot y maquillaje firmado por Dior Beauty.

Que es una apasionada de la moda lo confirmamos con esta nueva apuesta impecable que llevó a la ceremonia, un traje de corte y color aparentemente sencillos pero que, sin duda, aplaudirían los más críticos por relevante y absolutamente favorecedor. Un look con el que triunfar entre las invitadas y que le sentaba especialmente bien, por su capacidad a la hora de resaltar unos hombros y brazos torneados a base de entrenamiento constante.

