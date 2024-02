Los momentazos de Mark Ruffalo en el Paseo de la Fama: besos con su mujer y bailes con Jennifer Garner

Loading the player...

Mark Ruffalo ha vivido un día realmente importante para él. El actor nominado al Oscar ha destapado su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, un gran reconocimiento, y en este acontecimiento ha estado muy bien acompañado. No podía faltar su familia: allí han estado dos de sus hijos, Keen y Bella, y también su mujer, Sunrise Coigney, con quien ha protagonizado algunos románticos besos. Además, su gran amiga y compañera de profesión Jennifer Garner, con quien ha trabajado en El sueño de mi vida o en El proyecto Adam, tampoco se lo ha perdido, y no solo le ha dedicado unas conmovedoras palabras que han emocionado a Mark, sino que ha hecho reír a todos los asistentes protagonizando con él un baile al estilo Thriller, un divertido guiño precisamente a la película El sueño de mi vida. Dale al play y no te lo pierdas.

