La sorpresa que Camilo y Evaluna han dado a sus fans en su cuarto aniversario de boda y esperando su segundo hijo

Han pasado ya cuatro años desde que Camilo y Evaluna Montaner pronunciaron el "sí, quiero" en Miami, ante 350 invitados que celebraron su amor el 8 de febrero de 2020. Y, por supuesto, una pareja tan romántica como la que forman ellos no podía dejar pasar esta fecha sin celebrarla. Los artistas, que están esperando su segundo hijo, tal y como reveló recientemente ¡HOLA! en primicia, no solo han compartido algunas bonitas imágenes y emotivas palabras, sino que también han querido dar una sorpresa a sus fans lanzando un nuevo tema conjunto con su correspondiente videoclip, que incluye un guiño, precisamente, al día de su enlace. Dale al play y no te lo pierdas.

