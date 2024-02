La discreción de Patricia López Arnaiz: de su refugio en la montaña alavesa a su temor a perder el anonimato

Patricia López Arnaiz ya sabe lo que es ganar un Goya. En su primera nominación logró el premio a mejor actriz por su interpretación de una madre en busca a su hija desaparecida en Ane y esta edición vuelve a ser candidata por la película más nominada de este año 20.000 especies de abejas con 15 candidaturas. Esta actriz vasca, de 42 años, a la que le picó el gusanillo de la interpretación pasada la treintena, acumula premios y reconocimientos en su corta trayectoria en el cine tras haber trabajado con algunos de los grandes directores de nuestro país como Alejandro Amenábar, Alberto Rodríguez y Julio Medem.

Ahora la cineasta Estibaliz Urresola, que dirige su primera película 20.000 especies de abejas, vuelve a hacerla brillar con su personaje de otra madre que lidia con la identidad de género de su hija menor, un papel con el que ya ha logrado el Feroz, el premio a mejor actriz en el Festival de Málaga y el reconocimiento del Festival Internacional de Hong Kong, un hito compartido con el resto de actrices del filme.

Esta estrella, graduada en Publicidad y Relaciones Públicas y que con 25 años decidió apuntarse por hobbie a una Escuela de Teatro en Vitoria, alcanzó la popularidad gracias a un papel secundario en la película El guardián invisible en 2017. A este le siguieron otros éxitos como Mientras dure la guerra, de Alejandro Amenábar, la serie La peste de Alberto Rodríguez, Ane, una película de David Pérez Sañudo, y La hija de Manuel Martín Cuenca.​ Ahora es una de las protagonistas de la serie de Movistar Galgos y un día antes de los Goya se subirá a las tablas con la obra de teatro La Casa de Bernarda Alba, dirigida por Alfredo Sanzol.

A pesar de su éxito y siempre que sus compromisos se lo permiten, se refugia en su hogar en plena montaña, a las afueras de la capital alavesa, donde es feliz rodeada de naturaleza y cuyo nombre prefiere no desvelar. Ella es muy discreta en lo que a su vida privada se refiere, no tiene redes sociales, pese a saber que va en detrimento de su carrera profesional, y en más de una ocasión ha señalado su miedo a perder el anonimato, algo que inevitablemente ha ido sucediendo porque en apenas un lustro ha pasado de ser una absoluta desconocida a unas de las actrices más solicitadas de nuestro país. Reconoce que es un sueño todo lo que está viviendo del que no quiere despertarse. Al ganar recientemente el Feroz, la emoción volvió a apoderarse de esta actriz como si hubiera sido la primera vez.

