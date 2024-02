Los detalles de la despedida de soltera de Teresa Urquijo, prometida de José Luis Martínez-Almeida, en Milán

José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo están a un paso del altar. El alcalde de Madrid y su prometida, la nieta de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del rey Juan Carlos, contraerán matrimonio el próximo 6 de abril en la finca El Canto de la Cruz, propiedad de los abuelos maternos de la novia, en el término municipal de Colmenar Viejo. Pero antes de su boda, que promete ser uno de los acontecimientos del panorama social del 2024, la futura novia ha sido sorprendida por su grupo de amigas con una despedida de soltera llena de diversión en Italia.

"Team bride"

La prometida del alcalde de Madrid se ha marchado a Milán junto a siete de sus mejores amigas, entre las que figura Luisa Bergel, íntima amiga a su vez de Tamara Falcó e Íñigo Onieva, que ha compartido las imágenes de tan divertida celebración. En ellas podemos ver a Teresa haciendo gala de su imagen más desenfadada con un sombrero cowboy en el que se podía leer la palabra "bride" (novia) recorriendo las calles de la ciudad. "Team bride", posteaban las amigas de Teresa Urquijo, con quienes viajaba a la ciudad italiana. En el aeropuerto de Milán les esperaba un chófer para trasladarles a Be Mate Via Tivoli, un exclusivo alojamiento de la cadena Room Mate, en la que trabaja el marido de Luisa Bergel, ubicado en el centro histórico, en el barrio de Brera, uno de los más populares y atractivos de Milán.

-La sorprendente complicidad entre Tamara Falcó y Teresa Urquijo, prometida de Almeida

La ciudad de la moda, el diseño y el arte les esperaba para dar el pistoletazo de salida a un fin de semana en el que hubo ratos de turismo, pero sin duda de mucha diversión. Se hicieron fotos junto a la majestuosa catedral, el Duomo, de visita al outlet de Etro y en algunos de los locales más exclusivos de la ciudad. Acudieron a la vinacoteca N'Ombra de Vin, una antigua bodega subterránea con música de los años 80 y 90, visitaron el restaurante japonés con karaoke Ronin y bailaron hasta la madrugada en uno de las discotecas más de moda de Milán, Apophis Club. Unos días magníficos y llenos de desconexión para la novia antes de continuar con todos los preparativos del enlace para que todo luzca impecable el día de su boda.

-Teresa Urquijo, novia de Almeida: su posado más familiar en ¡HOLA!

La pasada semana los novios celebraron la fiesta de pedida de mano rodeados de familiares y amigos en la finca de Los Molinillos, perteneciente a la aristócrata Carmen Fernández de Araoz, conocida como Piru Urquijo, que es la abuela paterna de la prometida. Almeida sorprendió a su pareja con un inmenso ramo de 72 rosas rojas y una joya de su familia, mientras que ella le regaló a su futuro marido un exclusivo reloj. A sus 48 años, el político pasará por el altar con esta joven, de 26 años, emparentada con la Familia Real e hija de Lucas Urquijo Fernández de Araoz, bisnieto del médico y científico Gregorio Marañón, y Beatriz Moreno y de Borbón. El alcalde, poco dado a hablar de su vida personal, hacía una excepción para confirmar tan buena noticia. "Una vez me preguntaron por cuestiones sentimentales. Respondí que ni precipitarse ni resignarse, es obvio que no me he precipitado, pero estaba casi resignado. Hasta que apareció ella. Y Teresa me ha dicho 'sí'", contaba ilusionado después de haberle pedido a su novia que se casase con él la pasada Nochebuena.