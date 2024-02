Los pequeños Martín y Lucas no faltaron a la cita La espectacular fiesta de Sara Carbonero por su 40 cumpleaños junto a sus hijos y numerosas 'celebrities' La periodista celebra una velada por todo lo alto acompañada por amigas como Paula Echevarría, Esther Cañadas y Vanesa Martín, entre otras

40 años no se cumplen todos los días y, para conmemorar una cifra tan redonda, Sara Carbonero ha sido la gran protagonista de una fiesta de las que hacen época. La presentadora toledana se rodeaba este sábado de una gran cantidad de gente a la quiere, para poder así compartir con ellos su felicidad y alegría en esta jornada tan especial. Una cita en la que no podían faltar sus hijos Martín y Lucas, que arroparon a su orgullosa madre durante una noche realmente inolvidable.

Los pequeños de 10 y 7 años respectivamente crecen muy rápido, algo que podiamos comprobar en las imágenes compartidas por la propia periodista. Abrazada a ellos con mucho cariño, los niños también disfrutaron al máximo de una concurrida velada por todo lo alto que tuvo lugar en la sala La Bulería, ubicada en el barrio madrileño de El Viso. Hasta allí se desplazaban numerosas 'celebrities' como era el caso de Paula Echevarría, Esther Cañadas y Vanesa Martín, entre otras.

En un momento del festejo, la actriz y la top model se inmortalizaban con la cumpleañera en los baños del local y le dedicaban palabras cargadas de sentimiento. "Felicidades, amiga mía ¡A seguir dando guerra! Te quiero mucho", le decía la intérprete asturiana, quien acudió junto a su pareja Miguel Torres. "Siempre de la mano, para las buenas y las malas y lo que venga, bonita mía", le transmitía por su parte la maniquí.

Sara, que lucía espectacular con su vestido largo de canalé boho y semitransparencias de su firma Slowlove, no podía estar mejor rodeada e incluso veíamos cómo llegaba a emocionarse por las continuas muestras de afecto que estaba recibiendo. Música en vivo, baile, un show de flamenco y mucha diversión hasta que el cuerpo aguantara fueron la nota predominante de un auténtico fiestón, en el que la empresaria de moda era después vitoreada frente a la deliciosa tarta y las velas mientras sonaba el popular 'Cumpleaños feliz' de Parchís.

Una reunión increíble y para el recuerdo a la que también asistieron compañeras de profesión como las periodistas Susana Guasch, Nira Juanco, Carlota Reig, Boticaria García y, cómo no, su íntima y socia Isabel Jiménez. Fueron estas las que agasajaron a la homenajeada con un presente muy particular como era un vinilo de los Hombres G, obsequio que provocó una gran cara de asombro en ella cuando descubrió lo que se escondía bajo el papel que lo envolvía.

Entre las canciones que amenizaron la memorable cita, se escuchaba desde el Viva la vida de Coldplay al Nochentera de Vicco, o artistas como Camilo Sesto, Shakira y Raffaella Carrà. El ánimo estaba tan alto que la propia Sara Carbonero se atrevía a interpretar delante del micrófono y sobre el escenario la legendaria Un ramito de violetas, de Cecilia, junto a Vanesa Martín y la cantante sevillana Jessica Cánovas, conocida esta última como La Flaka.

"Cantemos, a pesar del ruido. Bailemos, a pesar de los escombros. Este año, repito el deseo de los cinco últimos y un sentimiento. El de enorme gratitud por poder seguir cumpliendo años rodeada de tantísima gente que adoro y que me quiere", escribía a su vez la presentadora en su perfil público. "Gracias de corazón por los buenos deseos a todas las personas bonitas que hay por el mundo", añadía.

"Por la energía que me llega y me mantiene con ilusión y ganas de agarrarme a la vida con más fuerza que nunca. Paz, mucho amor, salud. Mi mayor regalo siempre serán ellos. Viviré hasta que el alma me suene", concluía la locutora un mensaje que rápidamente tenía respuesta de su exmarido y padre de sus hijos, Iker Casillas, quien plasmaba varios emoticonos relacionados con el cumpleaños.

Al mismo tiempo, le llegaban en sus redes sociales entrañables felicitaciones de conocidos rostros como Elsa Pataky, Ariadne Artiles, Blanca Romero, Chenoa, Patricia Cerezo, Niña Pastori, Marta Hazas, Loles León, Alejo Sauras, Mariola Orellana, Teresa Baca, Noemí Galera o Ana Antic, entre otros. Sin olvidarnos de Mercedes Milá, que le ha escrito un texto precioso como este: "No conozco a ninguna mujer que esté cada foto mejor que la anterior. Así son estos 40 que cumples, abrazada a tus churumbeles, Sara".

