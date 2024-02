Ana Peleteiro regresa a casa tras estar 3 semanas concentrada y su hija de 1 año...¡ya camina!

Loading the player...

"Hace 3 semanas dejé a un bebé en casa de mis padres para luchar por mis sueños y hace 5 días recogí a una niña mayor", con estas palabras ha expresado Ana Peleteiro el gran cambio que ha notado en su hija Lúa, de un añito. La atleta gallega tenía que irse de casa a principios de año para concentrarse, con el fin de ser seleccionada para participar en los próximos Juegos Olímpicos de París 2024, lo que le obligó a tener que separarse de su bebé viviendo un duro momento para ella. En su regreso, se ha encontrado que su pequeña, fruto de su relación con Benjamin Compaoré, no solo ha crecido un montón si no que además..¡ya camina! ¿Quieres verlo? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

