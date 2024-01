Begoña Vargas, estrella del nuevo vídeoclip de su novio Andrés Koi

Todo lo que me mata. Este es el título del último single que está a punto de estrenar Andrés Koi, excomponente del grupo Dvicio, para el que ha escogido una protagonista de altura. La actriz Begoña Vargas, que actualmente arrasa con su papel en la serie Berlín junto a Pedro Alonso aparece en la portada de presentación del tema, que se estrena el viernes 26 de enero. Además de su éxito innegable, la elección de la intérprete tiene mucho significado pues es la novia de Andrés y es precisamente a él a quien ha hecho un guiño en relación a esta canción. Cuando el músico ha anunciado el lanzamiento, ella ha respondido: "Tú eres TLQMM". Las iniciales hacen referencia al título del tema, uno de los que forman parte de su nueva etapa en solitario. Los fans están entusiasmados y no pueden esperar para ver el montaje.

Es además el tercer adelanto de un disco que verá la luz en algún momento del 2024 y del que ya ha dejado dos aperitivos Buffet y El niño que fui ayer. Los tres adelantan el sonido que defenderá sin el respaldo de la banda Dvicio, grupo que abandonó en 2022 para reinventarse. Lo primero que hizo fue ponerse un nuevo apellido artístico (Koi en lugar de Ceballos). "Para mí era una oportunidad de reinventarme. Ceballos yo no lo elegí, me lo pusieron mis padres. Cuando uno tiene la posibilidad de renacer y de elegir lo que quiere llevar por bandera… Significa Kid of inmigrats y es una honra a mis raíces, a la multiculturalidad, a algo que me representa mucho desde pequeño". Recordemos que su madre es de Brasil y su padre de Argentina.

En 2022, Andrés Ceballos abandonó Dvicio para afrontar nuevos retos, toda una vida con el conjunto que dejó para volar en solitario. "Llevábamos muchos años tocando, desde los 16 años o así. Con 20 años me fui a vivir a México y de ahí hasta la pandemia, hasta que tuve 28, nunca no paré literalmente ni una semana. En mi caso fue una auténtica locura y una bendición. Fue difícil, pero es una decisión muy meditada. La decisión, pues una vez que ya la tomé, la comuniqué de la mejor forma posible y ya. Y a seguir creando, a trabajar, y a estar en paz con un proceso que me ha que me ha llevado hasta aquí. No habría Andrés Koi sin Dvicio", dijo hace algunos meses en Cadena 100.

Begoña y Andrés aparecieron juntos en público por primera vez el 27 de mayo de 2023, en la celebración de la boda de Willy Bárcenas y Loreto Sesma. La pareja acudió de la mano a la finca La Gaviota, en Aravaca, donde los novios hicieron una fiesta con motivo de su unión (se habían dado el sí por lo civil el 11 de mayo). Begoña, que además de volcar su talento en la interpretación ha hecho sus pinitos en la música, confesaba a ¡HOLA! el momento personal que atravesaba junto a Andrés. "Muy bien, muy feliz. Estoy muy contenta, la verdad. Muchas gracias por preguntar" dijo.