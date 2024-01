La profunda reflexión de María José Campanario con la que deja clara la postura que ha tomado ante la vida

María José Campanario ha compartido una reflexión muy clara con todos sus seguidores. Doce días después de que su marido, Jesulín de Ubrique, haya cumplido 50 años, la odontóloga ha mostrado su lado más personal en su perfil público. Durante varios años, la mujer del torero se había intentado mantener al margen del foco mediático, consiguiendo así la tranquilidad que quería en su vida. Sin embargo, desde hace menos de un año, María José ha empezado a publicar con más frecuencia su vida personal, demostrando el buen momento personal que atraviesa. Pese a ello, su última publicación ha llamado la atención de sus más de cuarenta mil seguidores.

“Sé amable. Nunca sabrás qué miedos, qué tristezas, qué dolor o qué mochilas pueden estar cargando los demás”, ha escrito María José Campanario. De este modo, la odontóloga ha dejado claro, la postura que ha tomado acerca de la importancia de cultivar la empatía hacia todas las personas, puesto que nunca se conoce la compleja batalla interna que cada persona puede estar librando en su interior, y cómo esta puede tener un impacto significativo en su actitud y en el rumbo de su vida. Tras esta frase, la mujer del diestro ha compartido unas fotografías de su lugar de desconexión, el cual ha sido el que le ha dado la ayuda necesaria para abordar dicho mensaje: “Pasear por el campo, llenarme de barro los días de lluvia, ver corretear a algún conejo o a una collera de perdices, respirar hondo el aire puro, sentarme debajo de un olivo. Ver las rayos de sol entre alguna nube. Cosas simples que me dan la vida”, ha citado.

María José Campanario suele mantener sus sentimientos en privado, pero con motivo de los 50 años de su marido, Jesulín de Ubrique, hizo una excepción. "Felicidades por esta nueva vuelta al Sol al alma más pura que pueda existir; al del corazón más gigante; al que trabaja sin descanso; al que me protege hasta del aire que pueda rozarme... Al que se emociona y llora con una canción de Rocío Jurado y con una niña chica que toca el cajón. Al que se despierta de noche para volver a poner su mano en mi pecho y decirme: 'Es que necesito saber que estás ahí'. Felices 50, 'minino', mi niño, mi amor. No cambiaría ni uno solo de mis días a tu lado. No puedo decirte más que te quiero, hasta donde la luz sea capaz de llegar", escribió junto a unas fotografías del diestro en blanco y negro.

Unas palabras que demuestran el amor tan profundo que la odontóloga siente por Jesulín. Su historia de amor comenzó a principios de 2021 en un restaurante de Cádiz: "La invité a mi casa, vino con una amiga... y como que me pegaba pares y nones... Cuando se fue le dije: 'Acuérdate de esta cara que no se te va a olvidar'. Y fíjate. Nos casamos en julio de 2002", confesó el torero en el programa de Bertín Osborne. Durante todos estos años, la pareja se ha mostrado más fuerte que nunca, sobre todo, cuando el diestro sufrió el grave accidente que casi le cuesta la vida. Tras este acontecimiento se casaron y cumplieron uno de sus sueños, aumentar la familia. En 2003 tuvieron a Julia; en 2007 nació Jesús y en 2022 llegó el benjamín de los hermanos, Hugo.