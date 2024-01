De Kevin Hart a la intérprete Gugu Mbatha-Raw: conoce a los compañeros de reparto de Úrsula Corberó en su nueva película

Loading the player...

Lift: Un robo de primera clase es el nuevo robo de Úrsula Corberó en Netflix tras su gran éxito en La casa de papel. Una película de acción que trata sobre un atraco que se desarrolla a lo largo de 106 minutos y está dirigido por F. Gary Gray. En tan solo unos días ha escalado rápidamente a lo más alto de las listas de visualizaciones tanto en España como a nivel mundial. En el elenco, aparte de la actriz española, hay grandes intérpretes como Kevin Hart, famoso comediante estadounidense a quien hemos visto previamente en Jumanji: Welcome to the Jungle, la artista británica Gugu Mbatha-Raw o la legendaria estrella estadounidense, Vincent D’Onofrio, conocido por sus papeles en importantes producciones como Men in Black. ¡Dale al play y conoce a todos los actores de la exitosa película!

Úrsula Corberó arrasa en 'Lift' con un corte mariposa rizado que le sienta de maravilla

Úrsula Corberó, exultante al recoger su Premio Ondas en una gala llena de grandes nombres de la televisión y la radio