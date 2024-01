Así es Jacob Elordi, el aclamado actor australiano con raíces vascas, que ha vuelto a la soltería

Jacob Elordi se ha convertido en la estrella del momento. Su interpretación de Elvis en Priscilla y sus papeles en Mi primer beso, Saltburn y Euphoria le catapultaron a la fama. Este actor australiano con raíces vascas -su abuelo emigró con su padre a las antípodas-, conserva mucha familia en el País Vasco y es un lugar al que le encantaría volve,r ya que guarda gratos recuerdos de la última vez que estuvo cuando tenía solo ocho años. A sus 26, se ha convertido de un modo vertiginoso en un gran reclamo para directores y firmas de moda. Junto a su pareja, la influencer estadounidense Olivia Jade, de 24 años, formaban una de las parejas más aclamadas y admiradas, sin embargo, la relación ha llegado a su fin.

Elordi vuelve a la soltería después de haberle dado otra oportunidad a su historia de amor con Olivia Jade, la hija de la actriz Lori Loughlin, conocida por interpretar a Tía Becky en Padres forzosos y por el fraude universitario por el que sus padres tuvieron que entrar en prisión. La pareja había retomado su romance por segunda vez en mayo de 2023, pero no está claro cuándo exactamente volvieron a romper. La noticia de la ruptura llega mientras Jacob se prepara para su debut como presentador de Saturday Night Live, el conocido programa estadounidense de monólogos y sketches que tanta aceptación tiene en el país.

Cronología de su historia de amor

Elordi estuvo saliendo en el pasado con Kaia Gerber, la hija de Cindy Crawford, hasta noviembre de 2021. Un mes después se le vio en público junto a Olivia Jade, pero su relación no llegó a confirmarse hasta mayo de 2022. El actor de Priscilla y la influencer se separaron apenas unos meses después, en agosto de 2022. Sin embargo un mes después fueron captados nuevamente paseando por las calles de Los Ángeles mientras ella llevaba una sudadera del actor que él ya había lucido en una cita con Kaia Gerber. A continuación disfrutaron juntos de unas vacaciones en Italia y en el lago Coeur d'Alene, en Idaho.

Su relación intermitente ha hecho que no se sepa muy bien cuando decidieron romper su relación porque en el pasado se le ha visto también con sus anteriores conquistas como con su coprotagonista de Mi primer beso, Joey King, y la actriz de Euphoria, Zendaya. La última vez que se les vio juntos fue en la fiesta GQ Men of the Year 2023 que se celebró el 30 de noviembre aunque no posaron juntos para las cámaras.

Al margen de su vida sentimental, Jacob disfruta de un momento inmejorable a nivel profesional. Después de las buenas críticas recibidas por su interpretación en Saltburnjunto a Barry Keoghan, aparecerá en una tercera temporada de Euphoria, tiene pendiente el estreno de On Swift Horses, drama junto a Daisy Edgar-Jones y Will Poulter, y Oh Canada, el último proyecto de Paul Schrader que ha rodado junto a Uma Thurman y Richard Gere.