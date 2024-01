El lado más desconocido de Berto Romero: casado con una ilustradora y padre de familia numerosa

Profesionalmente Berto Romero es a sus 45 años un personaje más que conocido, pero su terreno personal es un auténtico misterio. Con un talento innato para hacernos reír sacando el lado más divertido a las cosas cotidianas, el humorista se enfrente ahora a un nuevo reto presentar el nuevo programa de La 2 Ovejas Eléctricas, un espacio de divulgación literariaque se emitirá de forma semanal en 'prime time'.

Natural del municipio barcelonés de Cardona, Alberto Romero Tomás siempre quiso ser dibujante, sin embargo, el destino tenía otros planes para él y cuando con 17 años pisó su primer escenario la adrenalina que sintió le gustó tanto que decidió apostar por su vena artística, aunque la fama no le llegaría hasta los 35 años cuando ya estaba casado con la ilustradora Marta Bercebal, con la que lleva más de dos décadas de matrimonio y junto a la que estaba esperando su primer hijo, Lucas, quien actualmente tiene 14 años, y al que tres años después siguieron los mellizos Paula y Tomás, de 11.

Hijo de un minero y de una costurera, ambos ya fallecidos, Berto aprendió a gestionar mejor su tiempo tras la llegada de sus hijos, tal y como él mismo ha confesado en alguna ocasión, aunque también comenzó a experimentar lo que era el verdadero miedo. "Yo no empecé a sentir miedo hasta que tuve a mi primer hijo. De repente, cuando empiezas a temer por la vida de otro, tu escala de valores cambia" declaraba el humorista en una entrevista en El País.

Poco asiduo a cualquier tipo de eventos que no tengan que ver con su profesión, Berto ha sumado a su papel de cómico el de guionista y codirector tras la emisión de El otro lado, la serie de Movistar Plus+ en el que volcó todos sus esfuerzos tras el final de Late Motiv, Buenas noches y Buenafuente en el que trabajaba mano a mano con Andreu Buenafuente, su mentor, su compañero y su amigo, con el que actualmente trabaja en el programa, Nadie sabe nada, en la Cadena SER. "Andreu es una persona muy importante para mí. Él me coloca en primera línea de fuego; yo ya venía hecho, con mucha historia interna construida, pero él me abre la puerta para que lo saque todo. Luego empieza a construirse una amistad muy elegante. Con espacio. Me ha enseñado algo esencial: a hacerle caso a la intuición" declarada a El País.

Berto, quien en muchas cuela en sus sketch infinidad de anécdotas familiares, ha logrado congeniar a la perfección su vida laboral con la familiar, destinando tiempo de calidad junto a sus hijos y su mujer, pues como ha dicho en varias ocasiones ellos son su "prioridad" y tanto es así que cuando lo nominaron a un premio Goya como actor revelación en 2014 , gracias a su papel de exnovio en la comedia revelación 3 bodas de más, se encontraba en una reunió con la profesora de la escuela infantil de su hijo y aunque el teléfono le sonaba sin parar decidió no cogerlo.

Y es que el humorista pretende que sus hijos, a quien tan solo ha mostrado de espaldas, tengan a su padre presente en los momentos más importantes de su vida y recuerden su niñez con la sonrisa que él lo hace ahora. "Tuve una infancia muy feliz y en mi pueblo era muy bonito ser niño" declaraba el Berto quien era el segundo de dos hijos, aunque se lleva una gran diferencia con su hermano por lo que confiesa que casi se sintió hijo único.