Cuándo emiten la 'La Isla de las Tentaciones' y todas las novedades de la nueva edición

¡La tensión está en el aire y las emociones están a punto de alcanzar su clímax en el regreso de 'La Isla de las Tentaciones'! En esta nueva edición, las parejas se vuelven a embarcar en una aventura intensa que pondrá a prueba los límites de sus relaciones como nunca antes. Pero esta vez, con alguna que otra novedad respecto a temporadas pasadas, desde los días de emisión del programa hasta decisiones que pueden suponer un conflicto.

La semana pasada Telecinco ofrecía el estreno del reality de parejas más famoso, con dos capítulos, uno el martes y otro el miércoles a las 22.50h de la noche, pero tan solo una semana después, las cosas han cambiado. Con la llegada de GH Dúo, que emite sus galas los martes, la cita con el reality es semanal. Por ende, el horario definitivo en el que podemos disfrutar del concurso es cada miércoles a las 22.50h. Los episodios cuentan con una duración aproximadamente de una hora y cincuenta minutos, por tanto, cada entrega terminará rondando las dos de la madrugada.

En tan solo dos capítulos ya hemos presenciado alguna que otra baja y nueva incorporación. El lanzamiento se caracterizó por la inesperada separación de las parejas, sin la clásica despedida. Además, ha habido un encuentro sorpresa entre las solteras y las chicas que están en pareja, seguido de una ceremonia de solteros que ha incluido impactantes imágenes. Algo totalmente nuevo, a lo que sigue el cambio de la luz de la tentación. En esta edición la luz es como un semáforo, hay tres colores: verde, naranja y rojo. Cada color marca la gravedad de los actos que se cometan en la otra villa respectivamente. La luz verde para los límites más suaves, luz ámbar para la química y las caricias y la luz roja para los momentos fuera de tono. Estos límites, son, por primera vez, decisión conjunta de cada grupo de chicas y chicos.

Una de las cosas más impactantes para ellos es que las primeras imágenes llegaron en la ceremonia de presentación de los solteros y solteras, apareciendo la temida tablet con las primeras horas de los novios en la villa descolocando completamente a las chicas. Algo similar pasó en la villa de los chicos, donde un soltero irrumpió con imágenes en exclusiva para que vean cómo sus chicas se están comportando. Esta novedad puede dejar a los chicos con los ánimos bajo tierra.

Y hablando de imágenes, las hogueras serán también un pelín especiales. Una de las hogueras de la edición se desarrolla sin imágenes para ninguno de los allí sentados y tendrán que lidiar su dolor y sus pensamientos sin poder ver lo que se imaginan o lo que sienten que está pasando. Pero no es todo, antes de una de las hogueras, uno de los protagonistas de cada villa puede impedir que su pareja vea imágenes ‘congelando’ su hoguera. Esa decisión es anunciada a la persona afectada en la misma hoguera, sin previo aviso y sabiendo que así lo ha decidido su pareja.

Por último, como es habitual, hay que vetar a uno de los tentadores y tentadoras, pero en esta edición, la persona que haya decidido hacerlo, tiene que hacer frente a un cara a cara durante dos minutos con el mismo donde podrá decirle lo que necesite o explicar su veto. Aunque, quizá no le sirva vetar a un tentador, pues entrarán tres tentadores VIP, seguidores del concurso para poner la casa todavía más patas arriba.

Estas nuevas incorporaciones hacen de este reality todo un laberinto por comprobar si realmente estás con la persona adecuada, y hay parejas, que no han necesitado terminar el concurso para saber que son su media naranja. Es el caso de Rober y Alba, que no han durado ni una semana, pues Rober pidió abandonar tras darse cuenta de que no necesitaba estar en el programa para saber que Alba era la mujer con la que quería estar. Por supuesto ese hueco no se quedó vacío, sino que una nueva pareja ha tenido la suerte, o la desgracia, de adentrarse en el concurso. Ellos son Marieta y Alex, una pareja de Elche, de 23 años y que lleva un año y medio de relación. Veremos si su experiencia en el concurso les traerá fortuna o ha sido una mala decisión.