El divertido paso de J.A Bayona por los Globos de Oro: momento fan, reencuentro y un sueño hecho realidad Para el cineasta fue una noche inolvidable a pesar de que su película, 'La sociedad de la nieve', no logró la estatuilla

Los Globos de Oro de 2024 han tenido una destacada presencia española: la de José Antonio Bayona. El director de cine acudió a la gala celebrada en el hotel Beverly Hilton de Los Ángeles ya que La sociedad de la nieve optaba a llevarse una estatuilla a mejor película de habla no inglesa e hizo un guiño al título mediante su look. Aunque el galardón finalmente recayó en Anatomía de una caída, para el cineasta fue una velada inolvidable marcada por el bonito reencuentro con Naomi Watts, con la que trabajó en Lo imposible, y la conversación con el que considera "el gran maestro del cine". Además, regresó a casa habiendo cumplido uno de sus sueños, protagonizando un momento fan y con su mirada puesta en los premios Oscar. ¿Quieres ver todas las anécdotas que vivió en la ceremonia? Dale al play y no te lo pierdas.

