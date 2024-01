El momento fan de Brie Larson con Jennifer Lopez en los Globos de Oro, ¡con una tierna confesión incluida!

¡Momento fan en los Globos de Oro! La actriz Brie Larson (34) se encontraba dando una entrevista, cuando, de repente, divisó entre el gentío que pasaba por la alfombra roja a Jennifer Lopez (54). En este instante, la emoción embargó a la protagonista de Capitana Marvel que no pudo seguir contestando a las preguntas del periodista porque sus ojos se habían empezado a llenar de lágrimas. “Ahí está Jennifer Lopez. No me puedo creer que me esté pasando esto, es demasiado”.

La diva del Bronx, al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, no dudó en acercarse a su compañera de profesión, con la que se fundió en un tierno abrazo. Brie Larson, sin salir todavía de su asombro, aprovechó la ocasión para hacerle una tierna confesión a la esposa de Ben Affleck, ya que fue gracias a ella por lo que le picó el gusanillo de la interpretación. “Significas mucho para mí. Te vi en Selena (el biopic de la malograda cantante Selena Quintanilla) y eso hizo que quisiera ser actriz. Siempre te lo he querido decir, esto es como un sueño hecho realidad. Muchas gracias”.

Unas palabras que terminaron conmoviendo a JLo. “Ahora la que me vas a hacer llorar eres tú a mi. Eres una persona de lo más dulce”. Sin duda, un broche perfecto a una ceremonia de premios que ha recuperado todo su esplendor en esta 81º edición tras varios años marcados por las polémicas y los boicots. Además, quién sabe si también ha sido el escenario del inicio de una bonita amistad o una posible colaboración profesional.

Una noche muy dulce para Brie Larson

Desde primera hora de la noche, Brie Larson pisó la alfombra roja con fuerza ataviada con un vestido de estética retro de la firma Prada ceñido a la cintura y muy favorecedor. Un look que combinó con joyas de Fred Leighton y Kwiat. Y es que la artista era una de las grandes protagonistas de la velada, no solo por este encuentro con su ídolo de la infancia, sino también por su nominación en la categoría de Mejor actriz de serie o película hecha para la televisión.

Este reconocimiento le ha llegado gracias a su trabajo en Cocina con química, una miniserie disponible en Apple TV sobre la vida de Elizabeth Zott (personaje de Brie Larson), una mujer científica que rompe con los cánones sociales establecidos en la década de los 50. Finalmente, el galardón, cayó en manos de Ali Wong por Bronca (Netflix). Sin embargo, a Brie no se le borró la sonrisa del rostro ni un solo segundo porque había vivido una gala propia de un cuento de hadas.

