Así es Andrea Lázaro, la hija mayor de Belinda Washington que cumple 27 años y despunta en el mundo de la moda

"27 años ya que un 6 de enero los Reyes Magos nos trajeron el mejor regalo que pudieramos soñar". Con estas sentidas palabras comenzaba Belinda Washington el precioso mensaje que le ha dedicado a su hija mayor, Andrea, en una fecha tan especial como esta. "Estás llena de valores y eres una gran mujer", expresa la conocida intérprete a la hora de definir a su primogénita, indiscutible protagonista de una jornada de celebración para toda la familia.

"¡Orgullosa de ti! ¡Sigue brillando! ¡Feliz cumple!", termina escribiendo con entusiasmo la popular presentadora en su perfil público, texto que acompaña con una serie de fotos de la homenajeada. No cabe duda que ambas están muy unidas desde siempre y se adoran, un clan tremendamente sólido que la actriz comenzó a formar hace tres décadas junto a su inseparable marido Luis Lázaro y su otra descendiente, Daniela.

Andi, como todos la conocen, trabaja en el mundo del diseño y la moda donde está conseguido despuntar. Es directora de arte en la firma española Lamarel, que ofrece prendas básicas, de calidad y sostenibles, una misma función que también desempeña para la empresa The Sunset Studio. A su vez, se desenvuelve a la perfección como influencer cuando la vemos posar ella misma con sus ropas y complementos.

Experta en estilo, cuando era más joven se atrevió incluso a subirse a la pasarela para un desfile de lencería. Entonces, cuando solo tenía 20 años, reconoció sentirse "muy bien aunque algo nerviosa". Preguntada sobre si se veía como modelo profesional, aseguraba que "me gusta más la interpretación pero no tengo ni idea de a lo que me quiero dedicar". De hecho, ya estudiaba en la facultad por otros derroteros que a la postre le han servido de mucho.

Formada precisamente en Diseño y Bellas Artes, Andrea ha heredado de su madre la alegría y la buena voz ya que "canta muy bien", según reveló Belinda en aquel momento. "Se me cae la baba al verla", añadía con humor. Por su parte, Andrea solo tenía elogios para su madre: "Es una persona muy luchadora que consigue todo lo que se propone y tengo gran confianza con ella para contarla casi todo", aseveraba.

La que fuera conductora de míticos programas como ¡Qué me dices! o el Telecupón tiene otra hija menor, llamada Daniela y de 22 años, de la que últimamente se está hablando mucho por su deslumbrante belleza. "No es consciente de todo su potencial. Luego es muy sencilla y humilde. Viendo alguien así puedes pensar: 'Se lo tiene creído', pero no", nos contaba la propia Belinda Washington en una entrevista para ¡HOLA! el pasado abril.

