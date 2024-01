De la gran fiesta de Gianluca Vacchi como Dj a pasear por el Retiro: los planes del multimillonario con su familia en Madrid

Loading the player...

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca han disfrutado de unos días inolvidables en Madrid junto a su hija Jerusalema de tres años. El multimillonario y su familia han pasado la Nochevieja en nuestro país donde han recorrido las calles madrileñas, han paseado por el parque del Retiro, se han fotografiado en la Puerta del Sol, han visitado a unos amigos y han acudido al musical de El Rey León. Pero eso no es todo, la pareja pasó una de las noches más especiales en la capital porque el empresario fue el gran protagonista de la discoteca Fitz Club, situada en la famosa y céntrica calle Princesa, donde dio la bienvenida al 2024 pinchando. Una impresionante fiesta en la que no faltó ningún detalle y en la que demostró sus dotes como Dj. ¿Quieres conocer todos los detalles? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

