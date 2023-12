Los exclusivos regalos que reciben Cristiano o Benzema en Navidad: desde relojes joya a un Ferrari En estas fechas es habitual que los clubes obsequien a sus grandes estrellas con piezas para lucir en sus muñecas como las de Jacob & Co valoradas en 345.000 euros

Loading the player...

Desde un Ferrari SF90 Spider, un Bugatti o Lamborghini, o joyas y relojes de Jacob & Co (valorado en 345.000 euros) entre otros, son solo algunos ejemplos de los lujosos regalos que por estas fechas estrellas del balón como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Riyad Mahrez o N’Golo Kanté reciben por parte de la directiva de sus clubes en Arabia. Además de una larga lista de exclusivos regalos materiales, los futbolistas también reciben en ocasiones experiencias que están al alcance de muy pocos tal y como aseguran los especialistas en lujo consultados por el medio británico The Sun: "Uno de los paquetes más solicitados es para Mónaco, e incluye cinco noches en la Diamond Suite vue sur Mer del Hotel Hermitage Monte Carlo. Para Mónaco, también conseguimos unos bonitos paquetes de alquiler de yates que cuestan alrededor de 3.600 euros por día," son las palabras de una de las fuentes consultadas por el citado medio a la hora de contratar viajes solo aptos para algunos elegidos. ¿Quieres ver la lista de los lujosos regalos? ¡Dale al play y no te lo pierdas!

Los lujosos regalos de Papá Noel que han recibido las hijas de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El entrenamiento de Georgina Rodríguez con Cristiano Ronaldo, una pareja unida y en plena forma