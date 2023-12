Alejandro Sancho revela los momentos más aterradores del matrimonio de María Jiménez y Pepe Sancho

Alejandro Sancho, el hijo de la cantante María Jiménez, ha roto su silencio para relatar los momentos tan delicados que ha vivido a lo largo de su vida. La artista falleció el pasado 7 de septiembre y, desde entonces, su único descendiente se ha intentado mantener alejado de los medios. La buena relación que existía entre ambos se ha evidenciado a lo largo de todo este tiempo, y Alejandro se convirtió en un pilar fundamental durante los años tan desagradables que vivió la intérprete de Se acabó. Ha sido en el programa De viernes, donde el hijo de Pepe Sancho ha recordado algunos de los episodios que jamás podrá olvidar.

Su infancia estuvo marcada por la violencia doméstica protagonizada por sus padres. A pesar del paso del tiempo, Alejandro no puede borrar de su mente el que fue uno de los momentos más aterradores del matrimonio de sus padres, cuando su madre apuntó con un arma a su padre: "He vivido con ese disparo, he vivido años hasta que lo he contado. Tendría siete u ocho años… No mamá, no mamá, ahí nadie te hace caso. Yo me fui corriendo antes de apretar el gatillo porque lo inevitable iba a pasar", ha explicado aún recordando la angustia que vivió y cómo intentó mediar.

Tras este episodio, varias horas después, Sancho consiguió hablar con su madre sobre lo que había presenciado, y ella le aseguró que disparó al aire. "Mi madre me dijo ‘si hubiera querido matarle, le habría matado, pero yo no soy una asesina’… Al día siguiente estábamos todos en casa dándonos masajitos, unos a otros en la cama como si no hubiera pasado nada”, ha continuado detallando.

"Cuando ella presenta el disco de Sabina en Pasapoga. Mi padre se acostó con una chica y yo, desgraciadamente, me los crucé dos o tres veces. Cuando veo todo lo que ha pasado esa noche y veo la repercusión, se lo tengo que decir… ‘Mamá estás mosqueada por esta chica con razón, porque los he pillado aquí’. No sé por qué lo dije, me lo podía haber callado, pero al día siguiente ella va y lo cuenta en la prensa”, ha confesado Alejandro, desvelando cuál fue el verdadero detonante que puso fin al matrimonio de María Jiménez y Pepe Sancho. "Si tú tienes una casa de la que tu hijo tiene llave, ¿cómo llevas a una chica allí? Si vas a ser infiel, hazlo bien. A partir de ahí todo explotó".

Después de varios meses, la cantante tomó la decisión de denunciar a su marido: "Me quise apartar. Todo aquello me dio miedo. Yo sé que estoy en medio. Huyo y me voy a Marruecos diez días. No sé por dónde me va a salir mi padre: al final perdí un padre. Yo fui al juzgado con mi madre dos veces con la denuncia de malos tratos. Todo aquello fue horroroso, lo peor que te puede pasar. Fueron ocho o nueve años de verdadero calvario. Yo he sufrido muchísimo con la separación", ha reconocido.

El día de la muerte de su madre

Uno de los momentos más duros a los que se ha tenido que enfrentar Alejandro Sancho estos últimos meses ha sido a la muerte de su madre. "Yo he pasado todo el verano con ella en Chiclana. Me voy, y a los cuatro días ya no podía mover las piernas. El consuelo es que se ha ido con su hija y se han ido las dos. Quiero creer que me esperó para irse", ha relatado, aún afectado por lo ocurrido. "Cuando entro, me dicen que hay que firmar el papel para sedarla. La abrazo y le doy un beso en la frente, y le digo mamá es la hora de dormir, ella hace así con los ojitos, y no sé si ella se dio cuenta o no"e, ha detallado sin poder contener la emoción.

