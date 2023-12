El bonito gesto de Cayetano Rivera que su hermano Francisco jamás olvidará

Cayetano Rivera estudió cuatro años en Suiza siendo un niño. Allí aprendió inglés y francés. Después continuó su formación académica en Estados Unidos. Primero se matriculó en Empresariales. Luego se cambió a Comunicación y por último se interesó por el cine en Los Ángeles. De hecho, antes de tomar la alternativa con 29 años, trabajó en una productora en España.

Los gastos de su educación corrieron a cargo de su hermano Francisco, quien, en ese momento, tenía una buena situación económica debido a su éxito en los ruedos. "A mí nadie me obligó a hacerme cargo de mi familia. Cuando conseguí mi sueño de ser torero, y conseguí un estatus en el toreo importante, vi que podía y que hacía falta y dije: 'Aquí estoy yo'. Estoy orgulloso de haberlo hecho, con mi madre, mis hermanos, mi tía, mi prima, mi abuelo... Es algo de lo que me siento orgulloso", contó el primogénito de Paquirri y Carmina Ordóñez en el programa ¡De viernes!, de Telecinco.

Francisco desveló que no todas las personas a las que había ayudado le han dado las gracias. Su hermano Julián, por ejemplo, es una de ellas. "Me da mucha pena, creo que está abusando un poco en que yo no voy a entrar en dar cifras porque es terrible, pero Julián no puede decir que no le he ayudado cada vez que me ha pedido ayuda hasta el último día que le dije que no podía, yo ya no toreaba, mi economía no era la misma y no pude", aseguró.

Su hermano Cayetano, en cambio, sí lo hizo y Francisco nunca olvidará ese momento. "Un muchas gracias me hubiera gustado muchísimo... Cayetano, por ejemplo, no solo me ha dado las gracias, sino que además, cuando ha triunfado en el toreo me dijo: 'Oye, ¿cuánto te costé yo en Estados Unidos? Pues toma. Qué maravilla, ¿no?", manifestó.

La relación de Francisco y Cayetano se enfrió a raíz de la Goyesca de Ronda de 2019, pero se quieren con toda el alma. "Cayetano y yo no somos iguales y en muchas cosas chocamos, pero chocamos porque convivimos. Mi relación con Cayetano no es mala, simplemente es que tampoco estamos todo el día juntos. Es una relación normal, hablamos cuando tenemos que hablar y cuando no tenemos que hablar no hablamos", aclaró el primogénito de Paquirri.