El esperado regreso televisivo de Rodolfo Sancho tras la impactante detención de su hijo

Rodolfo Sancho es uno de los actores más reclamados por la industria. El pasado 18 de julio, el intérprete asístía al estreno de su nueva película, Delfines de plata, un thriller trepidante y de acción basado en la novela del escritor Félix García Hernán. Y mientras promocionaba este filme, ya hablaba de sus siguientes proyectos "En otoño estreno una película llamada Un paseo por el Borne, donde doy vida a un profesor de cine. Por esas fechas también se estrenará la serie El zorro, para Amazon, donde hago de gobernador", declaró en la revista Pronto. Pero se equivocaba. Un paseo por el Borne se estrenará finalmente en 2024 (todavía no hay fecha cerrada) y no será hasta el próximo 25 de enero cuando los diez episodios de Zorro podrán verse en exclusiva en Prime Video en España, Andorra y Portugal como parte de la suscripción Prime tras su estreno en América Latina y Estados Unidos.

Para ir abriendo boca la plataforma acaba de lanzar el tráiler oficial de la ficción. Rodolfo comparte protagonismo con Miguel Bernardeau, Renata Notni, Dalia Xiuhcoatl, Emiliano Zurita, Andrés Almeida, Cuauhtli Jiménez, Elia Galera, Paco Tous, Cristo Fernández, Francisco Reyes, Luis Tosar, Ana Layevska, Fele Martínez, Peter Vives, Joel Bosqued y Cecilia Suárez.

Esta serie transportará a los espectadores a una emocionante aventura llena de acción y valentía en el siglo XIX. La historia sigue a Diego de la Vega (Miguel Bernardeau), que asume el papel de Zorro para desenmascarar a los asesinos de su padre y llevarlos ante la justicia. Además de luchar por la justicia en Los Ángeles, Diego debe enfrentarse a los desafíos de ser un héroe y entender cómo su papel afecta a California en una época de cambio constante.

De esta forma, Rodolfo regresa a la pequeña pantalla tras el ingreso en prisión de su hijo Daniel por el presunto asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia. Todo parece indicar que el actor estará presente en la promoción de Zorro, pero con una condición: no concederá entrevistas para evitar que su situación personal empañe el trabajo de todo el equipo.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre la ficción se presentó en la apertura de la 39ª edición de MIPCOM en Cannes con la presencia únicamente de Miguel Bernardeau, Renata Notni y Dalia Xiuhcoatl, pues en ese momento Rodolfo se encontraba en Tailandia visitando a su hijo en la cárcel.

El actor aseguró en una entrevista concedida a Onda cero que no veía tantos "defectos" a su profesión, haciendo referencia a la repercusión pública que podrían tener ciertos aspectos relacionados con su vida privada. "Son avatares de la profesión más que defectos. Todo tiene defectos en la vida, nada es perfecto, leí una vez que hacer ese equilibrio entre lo maravilloso y lo terrible de la vida es el lugar adecuado. Tampoco lo llamaría defectos, simplemente son cosas del trabajo, de la profesión", dijo tan solo unos días antes de la detención de su hijo, un suceso que afronta con la mayor valentía posible. "Aquellos que creen que estoy tirado por los suelos llorando, ese no soy yo. Hay dos formas de tomarse las cosas cuando vienen en la vida, como una desgracia o como un reto, creo que he dicho suficiente. No van a conseguir lágrimas de mí".