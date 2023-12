Luis Fonsi y su mujer, Águeda López, celebran el cumpleaños 'compartido' de sus dos hijos

Loading the player...

La familia formada por Luis Fonsi, reciente ganador de la última edición del talent 'La Voz', y su esposa, la modelo española Águeda López, han celebrado el cumpleaños de los dos pequeños de la casa. Mikaela, de once años y Rocco, que ha cumplido seis, nacieron un 20 de diciembre. La feliz familia no ha dejado pasar por alto esta fecha: “Hace 11 y 6 años nacieron mis dos personas favoritas. Sí, el mismo día. Feliz cumpleaños Mika y Rocco, los amo tanto”, escribió en sus redes sociales el cantante. ¿Quieres ver las imágenes de este cumpleaños tan especial a las puertas de la Navidad? No te lo pierdas y dale al play.

