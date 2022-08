Luis Fonsi habla sobre la fuerte depresión que sufrió y por la que casi deja la música

Luis Fonsi no para de cosechar éxitos allá donde va y desde que conoció a la modelo española Águeda Sánchez hace once años, su vida cambió hasta el punto de sentir España como su segunda casa. El cantante ha hablado sobre cómo surgió su historia de amor, en uno de sus momentos más complicados, y de cómo ha sido ser padre de dos hijos -Mikaela y Rocco-, las otras dos personitas más importantes de su vida. Pero no todo ha sido un camino de rosas y el puertorriqueño se ha sincerado acerca de una de las etapas más difíciles de su trayectoria profesional, en la que estuvo a punto de abandonar la música debido a una fuerte depresión que sufrió.

VER GALERÍA

Luis Fonsi revela a ¡HOLA! lo mejor del año que le cambió la vida

"Conocí a mi flaquita bella en Miami. Ella estaba trabajando de modelo y yo estaba en el mismo lugar. La miré, me miró, nos miramos… No pasó nada", contaba Luis Fonsi en Déjate querer. El cantante ha explicado que estaba pasando por un momento convulso a causa de un divorcio "muy loco", en el que "necesitaba tiempo". No obstante, la cara de Águeda Sánchez no se le olvidó y pudo conseguir su contacto: "Conocía al maquinista que estaba trabajando con ella y le pregunté", continuaba. Fue entonces cuando empezaron las conversaciones a través de las redes sociales y, como destacaba Fonsi, "por suerte ella me seguía". Eso sí, el intérprete puertorriqueño del éxito Despacito señalaba que no fue un inicio fácil para ninguno de los dos: "Al principio era todo un poco a escondidas porque había mucha gente siguiéndonos e intentando buscar esa primera foto". Sin embargo, después de una década, se han vuelto inseparables: "Ahora ella es mi esposa. Llevamos once años juntos y tenemos dos hijos bellos".

VER GALERÍA

En ¡HOLA!, Luis Fonsi posa por primera vez con su familia en su casa de Miami

Además de los difíciles comienzos de su romance con Águeda Sánchez, también tuvo etapas complicadas durante su carrera profesional, en las que estuvo a punto de abandonar su pasión. Luis Fonsi ha explicado que estudió música desde que era muy pequeño, pero cuando a los 11 años se marchó de Puerto Rico a Orlando (Estados Unidos), quiso tirar la toalla: "Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo", contaba, añadiendo que el cambio de idioma le marcó muchísimo. Tiempo después, ya en la Universidad, también lo pasó muy mal, sobre todo porque Fonsi tenía muchas inseguridades: "En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica, y ahí me empecé a desesperar. Decidí grabar mis propias canciones y comencé a abrir puertas", explicaba. Por este motivo, el artista no encontraba su hueco: "Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba. Pero era un momento de rabia. La música encontró el momento de regresar a mi vida y la usé como escudo y arma para luchar conmigo mismo", se sinceraba el cantante, llevándose el aplauso grande del público tras sus palabras.

VER GALERÍA

¡Luis Fonsi en los Oscar! El cantante enseña emocionado los preparativos de su primera vez en la gala

Para Luis Fonsi, lo más importante de su vida son su mujer Águeda Sánchez y sus dos hijos, Mikaela y Rocco: "Sin duda, el mejor regalo que me ha dado la vida son mis dos hijos. Te cambia y te hace ser una persona más sentimental. Más centrado. De repente todo tiene más sentido", comentaba el artista sobre su faceta como padre. Además, al puertorriqueño le gusta pasar tiempo con su familia y, entre sus aficiones, Luis Fonsi ha reconocido qué es lo que más le hace feliz: "Soy adicto al mar y a la playa. Soy tropical y caribeño. Me gusta estar en el barco, pescar… y estar con mis hijos. Obviamente nuestra carrera nos aleja de estar en casa", reconocía.