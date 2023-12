Miss Francia 2024 rompe todas las reglas y desata la polémica

Los certámenes de belleza siempre generan polémica, ya sea por sus reglas, sus vestuarios o por la elección de la ganadora con la que siempre hay quien no está demasiado conforme. Esto último es lo que ha pasado en nuestro país vecino, Francia, donde su nueva reina de la belleza ha generado cierta controversia al salirse un poco de los cánones establecidos, convirtiéndose así en la primera Miss con el pelo corto y sin demasiadas "·curvas" en coronarse como la ganadora en los 103 años de historia del concurso.

- Jane Garret, la modelo curvy que representa a Nepal y que quiere romper los estereotipos en Miss Universo 2023

- R’Bonney Gabriel, la nueva Miss Universo, corona el Empire State tras su polémica elección

Eve Guilles, de 20 años, que luchaba por la corona con la banda de Miss Nord-Pas-de-Calais, sabía que lo tenía difícil debido a su corte pixie, el cual llamaba la atención entre las largas melenas de sus contrincantes, pero nunca tiró la toalla y siempre creyó que su aspecto diferente era lo que debía darle el triunfo.

"Estamos acostumbrados a ver señoritas hermosas con cabello largo, pero elegí un look andrógino con cabello corto", declaraba Eve defendiendo su controvertido corte de pelo. "Nadie debería dictar quién eres. Cada mujer es diferente, todas somos únicas", aseguraba tras alzarse con la deseada corona de Miss Francia 2024.

Gilles, que estudia matemáticas y estadística en la universidad, quedó en tercera posición en la votación del público, que llegó a alcanzar una audiencia total de 7.5 millones de espectadores, sin embargo fue el jurado quien acabó ascendiéndola hasta el primer puesto, generando cierta hostilidad entre algunos espectadores que a través de las redes sociales no sólo criticaron su pelo sino también su delgadez.

"Que la gente me critique por mi pelo no me molesta, porque puedo cambiarlo", declaró Gilles al diario francés Le Parisien en una entrevista concedida tras su victoria. "Yo elegí este pelo, pero no elegí mi cuerpo, ni mi metabolismo. No entiendo cómo alguien puede criticar a una persona por algo que no puede cambiar" añadía la modelo quien también recibió numerosos comentarios positivos por considerar que es un paso más hacia el progreso y la diversidad.

- Pamela Anderson triunfa sin maquillaje, ¿estamos ante el comienzo de una nueva era?

- Martina Klein habla sobre el canon de belleza de las modelos: 'Nunca he encajado'

Cabe señalar que este ha sido el segundo año que se celebra este legendario certamen tras modificar sus rígidas normas, permitiendo así una mayor diversidad de concursantes. De esta manera se eliminó el límite de edad, establecido en 24 años y se quitó la prohibición de no poder participar si estaba casada o se tenía hijos. Además se permitió lucir tatuajes y se permitió que las mujeres transgénero pudieran formar parte de este certamen.