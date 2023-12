Kylie Minogue se emociona al recordar la enfermedad que la ha dejado traumatizada

Kylie Minogue es una superviviente del cáncer de mama. La artista luchó contra esta enfermedad en 2005, pero 18 años después no ha superado el trauma que le supuso tan impactante diagnóstico. La cantante de Can’t Get You Out of My Head se ha sincerado en una conmovedora entrevista para CBS News en la que se emociona hasta las lágrimas mientras reflexiona sobre esa difícil etapa de su vida. Entonces su pareja era Olivier Martínez, con quien vivió una larga historia de amor, y su máximo apoyo tras ser intervenida quirúrgicamente y los ochos meses que duró su tratamiento de quimioterapia y radioterapia.

Minogue llora al recordar aquellos momentos, casi dos décadas después reconoce que "está todavía crudo" para ella. "Tienes que seguir adelante pero..." dijo, antes de detenerse y quebrarse por la emoción. "¿Es miedo lo que está surgiendo?", le preguntó el entrevistador, a lo que ella respondió con la voz temblorosa. "Es un trauma", dijo. "Y cualquier trauma reside dentro de ti. La experiencia de un diagnóstico de cáncer vivirá en mí. Fue dificil. También fue increíble”. Y quiso aclarar que increíble "porque eres muy consciente de tu cuerpo, del amor que te rodea, de tu capacidad, de todo tipo de cosas".

A la cantante le diagnosticaron cáncer de mama en 2005, mientras se encontraba en medio de su gira mundial Showgirl: Greatest Hits. Desde su diagnóstico ha apoyado todo tipo de causas sobre esta enfermedad y ha pedido a sus fans que donen a organizaciones benéficas como Breast Cancer Care, en Reino Unido. Un año después de operarse, a la estrella del pop le dijeron que estaba curada. Esta enfermedad le enseñó, entre otras cosas, a ponerse ella misma en primer lugar. "No está en mi naturaleza ser egoísta, pero ahora es el momento de hacerlo", pensó. 'Deja que la gente te cuide'. Y... eso es lo que hice", reveló al programa 60 Minutes.

Kylie Minogue lleva la mitad de su vida sobre los escenarios reinventándose a sí misma. Convertida en una auténtica diva del pop, su álbum Fever la encumbró hasta los primeros puestos de la lista de éxitos con su exitoso sencillo Can't Get You Out of My Head, revalidando su título de artista con a mayúscula con el disco Body Language. Comenzó como estrella en la serie australiana Neighbours, llegó al mundo de la música con el tema I Should Be So Lucky, que hizo de ella la reina de las pistas de baile. Con un total de 80 millones de producciones musicales vendidas en el mundo a lo largo de su carrera, Minogue es la artista australiana que más discos ha vendido y una de las más exitosas de toda la industria. Y su canción de regreso Padam Padam, lanzada a mediados de 2023, es ya el mayor éxito de esta estrella en la última década y un hit a nivel mundial.

