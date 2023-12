Isabel Preysler reflexiona sobre el amor de pareja y habla de su última ruptura sentimental

Hace un año Isabel Preysler anunció en ¡HOLA! que su historia de amor con Mario Vargas Llosa había terminado. "Hemos decidido poner fin a nuestra relación definitivamente", declaró. De esta forma, ponía fin, sin vuelta atrás, a casi ocho años de amor con el escritor, político y Premio Nobel de Literatura. Aunque daba la impresión de que la pareja que formaban era irrompible, lo cierto es que, con el paso del tiempo, su convivencia se había vuelto complicada. "Al final, las cosas siempre pasan por algo. Yo no sólo he pasado página, sino que he cambiado de libro", aseguró Isabel meses después de la ruptura.

Isabel, de 72 años, confesó anoche en El Hormiguero que las separaciones a cierta edad no son tan traumáticas. "Sí, claro, duelen menos. Con los años todo duele menos", dijo. "¿Duelen menos?", insistió Pablo Motos. "Hombre, la última no me dolió nada, ¿eh?", contestó ella con una sonrisa.

Tras este comentario, Isabel se sinceró sobre el amor y compartió los motivos por los que una relación podría romperse. "¿Qué desgasta una relación de pareja? Cada pareja es un mundo, pero siempre un problema. Un problema con un hijo, un problema en el trabajo, un problema económico, una desgracia... Dicen que una desgracia une o desgasta. No sé, cualquier cosa puede desgastar, pero una de las cosas que más desgasta es no respetar su espacio", argumentó.

Asimismo, considera que los celos hacen mucho daño a las parejas. "Yo creo que no hay celos razonables, hay celos más light y celos menos light, pero al final todos los celos terminan siendo malos", aseguró con rotundidad.

Isabel confesó que las grandes decisiones de su vida las ha tomado por amor y que no siempre ha acertado. Pese a ello, no se arrepiente y tiene claro qué es lo que más valora en un hombre. "Yo tengo que admirar a la persona y entonces lo que más admiro es la inteligencia. Cuando esa persona a la que admiro creo que es inteligante, es un paso grande. Inmediatamente después, el sentido del humor y para mí es indispensable la ternura... Piensa una cosa, yo creo que de lo último que te puedes cansar en la vida es de la inteligencia, ¿no?", le dijo a Pablo Motos.

Para Isabel también es necesaria la independencia económica en una relación de pareja. "La libertad es cuando tú tienes tu independencia económica. Es una cosa que les he dicho siempre a mis hijos, que hay que trabajar, ser independente no depender de tus parejas económicamente. Yo no lo era cuando me casé con Julio, pero dije y me prometí que eso ya no me iba a volver a pasar nunca más y así ha sido".

Tras una intensa vida sentimental, Isabel está disfrutando de su soltería en estos momentos. "¿Crees que podrías volver a enamorarte perdidamente de alguien ahora o lo sacas de tu universo?", le preguntó Pablo Motos. Ella, sin dudarlo, respondió: "No lo saco de mi universo, pero lo veo difícil, muy difícil, y perdidamente... imposible casi".