Las lágrimas de Anna Ferrer al recordar la muerte de su padrastro: 'Pensaba que no volvería a ser feliz'

En su primera parada de Te falta un viaje, Paz Padilla y Anna Ferrer asistieron al entierro de un hombre en Ghana y ambas rompieron a llorar al acordarse de Antonio Vidal, el marido de la presentadora que falleció e 19 de julio de 2020. En aquel momento, Anna tenía 23 años y perder a su padrastro, al que quería con locura, le provocó un dolor muy profundo. "Yo pensaba cuando murió Antonio que nunca más iba a volver a ser feliz, que siempre pensaría que era más feliz cuando estaba él, ¿sabes?", le ha confesado a su madre entre lágrimas. "Y en realidad, todo pasa y vuelves a ser feliz. Lo echas de menos y te acuerdas de él, pero todo pasa", ha reflexionado muy emocionada.

- Anna Ferrer: 'Viajar es la mejor medicina, abres la mente y aprendes a no juzgar'

La presentadora se ha conmovido con la sinceridad de su hija. "Nunca se supera, se aprende a vivir con ello. Puedes despedirlo sin angustia y sin dolor, recordándole con amor porque el amor no se acaba", ha añadido Paz antes de derrumbarse. "Yo no me desenamoré de Antonio, él se tuvo que ir, se fue amándome y yo amándole a él. Por eso quiero que tú aprendas que la próxima vez que tengas que enfrentarte a situaciones tristes, tires de recuerdos y que lo vivas como tú lo quieras vivir, no como la sociedad marca", le ha recomendado.

Además, de acercarse sin miedo a la muerte, la joven se ha sincerado sobre su relación con el empresario Mario Cristóbal, con quien sale desde hace más de un año. Mientras probaba la comida típica de Ghana con su madre, se ha acordado de él. "A Mario le encanta viajar. Me encantaría que estuviera aquí. Cuando estás bien con alguien te gustaría compartirlo todo con esa persona. Yo creo que no hay nada más bonito que estar pasándotelo bien en un sitio y decir: 'Me encantaría que estuviera aquí'", ha expresado.

"¿Con Mario has entendido eso que te decía que a mí me pasaba con papá o con Antonio? ¿Que una relación cuando es sana es con cariño y no es necesario discutir para reconciliarte?", le ha preguntado la presentadora. Anna, tras unos instantes en silencio, le ha dado la razón con este argumento. "No te lo tomes a mal, pero siento que no he tenido esa estructura de familia. Papá y tú os divorciasteis cuando yo era muy pequeña, entonces yo ese amor de para toda la vida no entra en mis planes, pero porque no lo he vivido", ha manifestado, pues Paz Padilla y Albert Ferrer se divorciaron en 2003, cuando Anna tenía tan solo seis años.

"También pensaba que el amor tenía que ser muy inteso, en lo muy bueno y en lo muy malo, con altibajos, como una montaña rusa, pero porque tampoco había vivido otra cosa. Ahora me he dado cuenta de que no es así, que es lo que tú dices, todo lo contrario", ha finalizado la 'influencer' y empresaria.

Este perioplo por el corazón de África ha sido muy gratificante para Anna. "He tenido unos años de mucha ansiedad, mal, me sentía muy perdida. Estoy muy orgullosa de hecho todo esto. Me siento yo y más fuerte", ha confesado.

Anna estaba muy unida a Antonio y para ella fue muy doloroso ver cómo la vida del funcionario se iba apagando poco a poco a causa de un tumor cerebral. "Fueron unos meses muy duros, no sólo por lo que estábamos viviendo a nivel mundial, sino personalmente por la enfermedad del marido de mi madre, una de las personas más importantes de mi vida", confesó hace tiempo, rememorando que todo ocurrió en plena pandemia. Pese a ello, "tengo buen recuerdo de esa época en la que nos pudimos despedir de él con mucho tiempo de calidad, los tres solos disfrutando de nuestra compañía, cosa que en ninguna otra circunstancia hubiéramos podido hacer". "Ojalá no hubiera sido una despedida, pero como tantas otras cosas en la vida, no depende de nosotros. Lo que sí depende es cómo lo afrontas, y nosotras decidimos hacerlo con cariño y amor, y disfrutando de cada segundo juntos", añadió.