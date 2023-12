Manuela Velasco agradece el apoyo tras la muerte de su tía Concha Velasco, a quien se refiere con múltiples apodos cariñosos

Días después del fallecimiento de la gran actriz Concha Velasco, su sobrina Manuela Velasco ha roto su silencio para expresar los sentimientos que la invaden tras la muerte de su tía, de quien heredó su pasión por la interpretación y la que estaba tan unida. A través de una emotiva carta ha querido agradecer la muestras de apoyo ."Gracias de corazón por todos los mensajes de cariño que me habéis mandado estos días para mí y mi familia. Os he ido leyendo a todos. Me ha emocionado mucho conocer vuestras historias y lo que queríais y admirabais a Concha, Doña Concha, Conchita, Chiti… ", señala con nostalgia refiriéndose a los miles de apodos cariñosos con los que era conocida su tía.

"Gracias de parte de toda la familia por compartirlo con nosotros y por todo el apoyo, el respeto y el afecto con que nos habéis acompañado estos días tan difíciles. Me parece que esta pintura de Nicola Mosley podría representar por dónde andan ahora mismo mis pensamientos y mis sentimientos. Como en un lugar intermedio. Difuso. Ni aquí ni allí. Recordando. Agradeciendo. Encajando. Haciendo el duelo", señala la hija de Manolo, el hermano de Concha Velasco y consagrada actriz ganadora del Goya por Rec.

Manuela Velasco se convirtió en actriz gracias a su tía. De niña la acompañaba de camerino en camerino hasta que con apenas doce años debutó en el cine de la mano de Pedro Almodóvar en La ley del deseo. "Estaba totalmente predestinada a ser actriz. Salía del colegio y lo único que quería hacer era irme al teatro y mi tía me tenía metida en el camerino todos los fines de semana”, contaba en las páginas de la revista ¡HOLA!. Entre función y función, cuando los técnicos salían a merendar y ella estaba en el camerino, me iba al escenario, miraba al patio de butacas y decía: "Un día estaré aquí". Y así fue, treinta y cinco años avalan la trayectoria de esta actriz que lamenta la muerte de su gran referente y fuente de inspiración, con quien llegó a compartir escena en la serie Velvet y a quien entregó el Goya de Honor en 2013.

Manuel Velasco y Paco Marsó, los dos hijos de Concha, se enfrentaban hace unos días a uno de los peores momentos tras la muerte de un ser querido. Juntos acudieron a la residencia, en la que pasaron cada tarde acompañando a Concha durante los últimos meses, para recoger todas sus pertenencias. Un trago amargo al que se enfrentaban unidos, sabiendo lo querida y respetada que ha sido su madre que siempre será recordada como una de las actrices más reconocidas de España.

