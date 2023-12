Así son los concursantes de 'MasterChef Junior 10', de un gran fan de Marisol a una subcampeona de España de boxeo

Como todas la Navidades, MasterChef Junior está de vuelta y acaba de estrenar su décima edición en TVE con la presentación de los 16 nuevos aspirantes, una nueva hornada del concurso culinario que llega dispuesta a darlo todo por cumplir su sueño.

Los jóvenes aspirantes de esta temporada son Mario, Inés Cantero, Loreto, Bruno, Candela, Izan, Juana, Álvaro, Estanis, Sofía, Jesús, Ian, Daniela, Indhira, Pablo e Inés Poza, a los que vamos a conocer un poco más, según consta en sus perfiles de la web oficial del programa.

Loreto, 8 años, Mutxamel (Alicante)

Además de ser una apasionada de la cocina, también adora la gimnasia rítmica y toca el saxo. Su destreza en los fogones le viene de familia y aprendió con su padre a los 4 años, ya que su clan tiene dos restaurantes. Uno de ellos lo abrió su abuelo hace seis décadas y a ella le gustaría seguir con el negocio en un futuro.

Sin embargo, otro camino que podría tomar es el de la pediatría, ya que le fascina. Cree que quizá podría compaginar ambas profesiones, aunque es una decisión que dice que tomará más adelante cuando sea mayor, "allá por los 10 años", piensa con mucho gracejo. Su chef favorito es Jordi Cruz.

Ian, 9 años, Mataró (Barcelona)

Es un gran amante del fútbol -en especial, del Real Madrid- y fan de Rocky. Su vida es su familia y viajar. Ha estado en tantos lugares que, a veces, duda si lo visitó cuando todavía estaba en la barriga de su madre o ya había nacido.

Ahora es muy feliz con su hermana de diez meses, de la que dice quiere ser un buen hermano mayor y no llevarse mal nunca. La cocina forma parte de su rutina, puesto que la aprendió de sus padres. Con su madre está en los fogones cada día, mientras que con su padre se lanza a experimentar platos más atrevidos. De mayor quiere ser chef y diseñador de coches.

Inés Cantero, 11 años, Los Corrales de Buelna (Cantabria)

Salada, habladora y muy traviesa. Así es, en sus propias palabras, esta jovencita de 11 años que vive en Los Corrales de Buelna con su madre y sus abuelos, una familia muy querida de esta localidad cántabra. Su padre falleció cuando ella tenía solo dos meses y eso le ha llevado a forjar una relación muy estrecha con su madre. De hecho, dice que se parecen bastante y tienen el mismo carácter.

De mayor quiere ser actriz y chef para compaginar sus dos pasiones. Aprendió a cocinar con su abuelo, pero ya lo hace sola y con gran desparpajo. Su gastronomía favorita es la italiana. Muy fan del programa en el que ahora participa, ha visitado varias veces el Restaurante MasterChef, donde incluso conoció al exconcursante Fray Marcos y recibió su bendición.

Candela, 9 años, Valencia

Le encantan los libros, la mitología griega y los detectives. Toca la guitarra y le encanta bucear en la piscina. Pese a ser la pequeña de su familia, está enseñando a cocinar a su hermano mayor.

La afición culinaria le viene de su madre, gracias a la que ha podido ir a algunos cursos de verano para aprender más. Es muy segura de sí misma y está convencida de que los niños en MasterChef Junior hacen platos más difíciles que los adultos. Su chef favorito es Quique Dacosta.

Bruno, 9 años, Ávila

Está muy orgulloso de ser el primer abulense en entrar a la versión infantil del formato. Pese a su edad, tiene claro que quiere ser cocinero. Algo travieso y risueño, empezó en esto cortando calabacines cuando tenía solo un año, asegura.

Ahora ya no se decanta tanto por la verdura, sino que lo que más le gusta preparar es la carne. Le encanta jugar con la nieve, ver películas con su padre y juega en un equipo de fútbol.

Juana, 8 años, Sevilla

Viene de padre guitarrista y madre sanitaria. Esta última trabaja en la UCI, aunque Juana no sabe muy bien qué hace allí. No le gusta mucho que las fans se acerquen a su padre, ni tampoco quiere otra hermana. Es la única chica y valora mucho tener su cuarto propio. Eso sí, su familia para ella es lo más importante que tiene.

La afición a la cocina le viene prácticamente desde que empezó a andar, gracias a su madre y su abuela. Además, como buena sevillana dicharachera, el baile y el cante están muy presentes en su vida.

Izan, 8 años, Arroyomolinos (Madrid)

De carácter muy inquieto, Izan es un terremoto con infinidad de 'hobbies': cocina, tecnología, matemáticas, arqueología... además de natación y kárate, que son los deportes que practica.

Su amor por los fogones le ha llevado a ser fiel seguidor de MasterChef, mientras que su juez favorito es Pepe Rodríguez. Adora tanto la cocina italiana como española, y su gran ídolo es el chef David Muñoz.

Inés Poza, 9 años, Cebolla (Toledo)

Le llaman la 'Cascota Chica', el mote heredado de su abuelo, y está muy arraigada a su pueblo. Su pasatiempo favorito es ir a desayunar con sus amigas a la plaza del municipio.

Fan de la gastronomía tradicional, sostiene que la tortilla de patatas y las croquetas proceden de su localidad o que, por lo menos, se comen mucho allí. Es una niña bastante coqueta cuya ilusión es ser chef de alta cocina o profesora.

Mario, 8 años, Madrid

Aunque sea de la capital y no tenga el mar muy cerca, se considera surfero y no le falta detalle en su look. De hecho, para él su pelo es sagrado y lleva más de dos años sin cortárselo. El modelaje y las cocinas son sus dos grandes aspiraciones.

Entrar a MasterChef Junior era una de sus grandes ilusiones y estaba dispuesto a dar al programa su gran colección de peluches, con tal de formar parte de la nueva edición. Le encanta la cocina, aunque le da bastante miedo manipular animales y la posibilidad de tener que cocinar anguila.

Sofía, 12 años, Madrid

Esta pequeña defensora de los mares tiene una vida llena de actividades que le apasionan: vóley, ballet, patinaje... algo que compagina con el teatro musical, porque su sueño es ser actriz. Con bastante desparpajo sabe escaquearse de recoger y tiene bastante imaginación para doblar servilletas.

Su plato estrella se llama 'Noname' y se compone de una combinación de curry y carne picada. Su motivación es aprender nuevas técnicas para cambiar el menú en casa. Además, le encanta descubrir recetas de los sitios donde veranea. Ahora está aprendiendo de la gastronomía de Huelva.

Jesús, 12 años, Calamocha (Teruel)

Siempre tiene una sonrisa en la cara y transmite su alegría a todo el mundo. Él se define como intenso, pero la realidad es que tiene una energía inagotable y nunca se cansa de hacer cosas. Con un gran mundo interior e imaginativo, le encanta leer cuentos e incluso escribir los suyos propios basados en hechos reales.

Su artista favorita es la mítica Marisol, mientras que en deportes le encanta el esquí y hacer crossfit. También disfruta de pasar tiempo con sus amigos, es un gran viajero y a su corta edad ya ha estado en un montón de lugares.

Daniela, 11 años, Churriana de la Vega (Granada)

Nuestra joven protagonista procede de una pequeña población andaluza donde, como ocurre en otros muchos lugares de similares características, "todo el mundo se conoce".

Compagina su pasión por la cocina con la práctica de gimnasia con telas aéreas. Aprendió todo lo que sabe de los fogones en el bar que regenta su abuela junto con sus tíos.

Álvaro, 11 años, Getxo (Vizcaya)

Bilbaíno de corazón y férreo de defensor de su ciudad, es un niño creativo y divertido que ha aprendido de cocina desde su infancia, puesto que su tío tiene un popular restaurante llamado Mina en Bilbao.

Le encanta la natación, el baloncesto, el cubo de Rubik… Pero su sueño es ser chef y especializarse en platos italianos. Por ello, tiene tan claro que, aparte de su euskera nativo, también quiere aprender el idioma del país transalpino.

Estanis, 10 años, Sevilla

Este pequeño que luce el delantal blanco en la foto vive en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María, que para él es lo mejor que hay.

No es muy fan de los viajes, pero le encanta la cocina española y la piscina de los Campamentos MasterChef. Además, es un apasionado del fútbol y un madridista de pro.

Indhira, 12 años, Alcalá de Henares (Madrid)

Es subcampeona de España de boxeo, aunque a veces cambia los guantes por el delantal para cocinar con su chef favorito: su padre. Entrena cada día en el ring y estudia mucho para poder cursar el Grado en Criminología y convertirse en inspectora de policía.

En el poco tiempo que le queda entre cocina, libros y el boxeo, le encanta dibujar, leer e ir al cine con sus amigas. Ella misma se define como competitiva y un tanto chismosa. Le gusta preparar platos con un oído en los fogones y el otro en lo que está pasando.

Pablo, 12 años, Tres Cantos (Madrid)

Pese a ser hijo de un traumatólogo y una enfermera, Pablo no es muy fan del mundo de la medicina. Sin duda, se decanta por la cocina. Ha viajado mucho con su padre y, al conocer tanto mundo, aprendió varios idiomas. Pablo habla castellano, inglés, francés y chino.

La cocina se ha convertido en el nexo de unión de su familia, pues todos ven MasterChef juntos e incluso apuestan sobre quién ganará cada edición. Cree que no llega nada mal preparado al programa, pues viene asesorado por los mejores chefs.

Así fue la primera gala, con Mario Vaquerizo y Florentino Fernández entre sus invitados

No han estado solos en su debut los 16 concursantes. Junto a Jordi Cruz, Pepe Rodríguez y Samantha Vallejo-Nágera, aparecía un viejo conocido del programa, Mario Vaquerizo, quien ha podido echar un cable a los niños. En el primer reto de la noche, celebraron una fiesta de pijamas que ha terminado con un cocinado en el que tuvieron que elaborar 'snacks' saludables.

En la prueba de exteriores, los chefs Stéphane del Rio y Andrea Tumbarello han sido los encargados de crear los menús que después reprodujeron los aspirantes. El escenario elegido para la ocasión era el Parque Europa de Torrejón de Ardoz (Madrid), junto a lo que eran las particulares Fontana di Trevi y Torre Eiffel que allí se recrean.

Por otro lado, para seguir en el programa y tener opciones de ganar, los jóvenes aspirantes debían replicar algunos de los platos que se preparaban en nuestro país durante las celebraciones familiares en los años 60.

Aurora y Guillem, ganadores de la octava y novena edición de MasterChef Junior respectivamente, también han estado junto a los nuevos aspirantes con una tarea muy importante en la última prueba: repartir los platos entre los concursantes. En este reto también recibían la visita de otro invitado especial: el cómico y presentador Florentino Fernández.

Daniela se agobió mucho durante el cocinado y terminó haciendo una extraña masa que, según los jueces, no se podía comer. "Está seco, lo sé, sabe a harina. Pero bueno, yo lo he intentado", comentaba pese a los nervios. Flo, sin filtros, comenzó a comerse el plato y a masticarlo como si se tratara de un chicle.

Finalmente, la propia Daniela, Candela e Izan terminaban su aventura en MasterChef Junior 10, pero se fueron con una sonrisa, asumiendo que no siempre todo sale perfecto y no pasa nada por perder. De hecho, han logrado llegar al programa frente a un gran número candidatos que lucharon en los casting finales por conseguir el delantal. Eso ya es un gran premio.

