Se cumplen 20 años de la muerte de la periodista Mayka Vergara, su hija Mónica la recuerda con gran emoción

El 2 de diciembre de 2003, el mundo de la comunicación se vistió de luto por el fallecimiento de Mayka Vergara. La periodista falleció en Málaga con tan solo 54 años debido a un infarto de miocardio. En los años 90, se convirtió en una de las caras más conocidas de la prensa rosa, siendo una de las pioneras en llevar el debate social a los magazines de la pequeña pantalla. Dos décadas después de su fallecimiento, una de sus dos hijas, Mónika Vergara, continúa su legado televisivo y ha recordado muy emocionada a su madre en una entrevista para El Español.

A pesar de que hayan pasado más de 20 años desde que la periodista se marchase, su hija no la olvida: “No sé ni cómo la recuerdo ya, porque la tengo tan viva, tan presente en mi vida... Hablo mucho con ella… Y ahora que vuelvo a salir en la tele… aparecen imágenes de ella y puedo verla, pero sigo siendo incapaz de oírla. ¿Cómo la recuerdo? Estoy tan orgullosa de ella, tan orgullosa de que 20 años después os sigáis acordando de ella... Es muy bonito. Hoy mismo me ha pasado. He ido a la compra y una señora me ha preguntado 'oye, ¿tú eres hija de Mayka Vergara?'. Eso es un honor y un orgullo”, ha confesado en su entrevista. Además, la hija de la colaboradora de la revista ¡HOLA! fue sorprendida en Fiesta, programa donde participa, con un emotivo vídeo en homenaje a su madre: "Os agradezco mucho este detalle, para mí es muy importante que no nos olvidemos de ella y la recordemos para que siga aquí", decía Mónika muy emocionada.

La periodista falleció un 2 de diciembre de 2003 en Málaga a consecuencia del agravamiento de su estado de salud tras sufrir un infarto de miocardio. Las semanas previas a su muerte, Mayka padecía unos fuertes dolores en el brazo izquierdo, que incluso comentó a Isabel Pantoja —a la que iba a realizar una entrevista por su relación con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz—, mientras disfrutaban de una comida, horas antes de que sufriera el fatídico infarto. Una defunción que, según su hija, se podría haber esquivado: “Ese día se me rompió la vida. Y fue algo que se podría haber evitado. Mi madre llevaba varios días con dolor en el pecho. Yo estaba en Madrid y ella en Marbella. Le insistimos en que fuera al médico. Hasta Norma Duval le dijo que ella la llevaba, pero no quiso. Hay que tomar conciencia y no podemos dejar pasar nuestras revisiones médicas. Ella hoy tendría que estar aquí”, ha continuado diciendo en su entrevista.

Una de las periodistas más queridas de la prensa del corazón

Maika presenció de cerca la época más brillante de Marbella y logró entrevistar a figuras legendarias de aquel tiempo, como Jaime de Mora y Aragón, Gunilla von Bismarck, Alfonso de Hohenlohe, Philippe Junot, Sofía de Habsburgo y Adnan Kashoggi, sobresaliendo así en su carrera profesional. La periodista fue colaboradora en la revista ¡HOLA! y también destacó por otros programas de las grandes cadenas de televisión española, como pueden ser Día a Día, Sabor a Tí o Salsa Rosa. Comenzó a trabajar en la prensa rosa de la mano de Manuel Otero y en muy poco tiempo, consiguió consolidarse como una de las grandes comunicadoras del mundo del corazón.